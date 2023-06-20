السيسي يخطط للأجيال القادمة واقتصاد مصر سيكون السادس عالميا (فيديو)

قال الخبير الاقتصادي العالمي طلال أبو غزالة، إن دراساته تشير إلى أن اقتصاد مصر سيكون السادس على العالم وستكون أقوى اقتصاد في منطقتها، مؤكدا أن الرئيس السيسي يخطط لمستقبل الدولة المصرية ومستقبل الأجيال المقبلة، معقبا: “أمريكا لن تكون الدولة العظمى في عام 2030”.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “ آخر النهار ” المذاع على قناة “ النهار”، مساء الإثنين أن أمريكا لن تكون الدولة العظمى في عام 2030 ولكن ستكون الدولة العظمى هي الصين.

وتابع طلال أبو غزالة: "سياسة القيادة المصرية قائمة على البناء المستقبل وهي سياسة حكيمة ، وتوقعاتي الإيجابية لـ اقتصاد مصر قائمة على دراسة وتحليل"، معقبا: ":" أتوقع أن مصر العظيمة ستأخذ مكانها في قيادة العالم واقتصاد مصر سيكون له وضع آخر".

وأوضح طلال أبو غزالة :" خلال جائحة كورونا أكدت أن كورونا كارثة طبية لكن يجب أن نحمي أرزاق البشر ومصدر دخلهم ، مضيفا: "السعادة والنجاح يرتبطون ببعهما البعض، مضيبفا:" لم أر ناجح تعيس ولا يوجد تعيس يستطيع تحقيق النجاح ".

وأردف : "لا تمييز بين السعادة والنجاح والنجاه يسبب سعادة، و النجاح قرار في حياة الإنسان، واكتشفت في حياتي أنه لا يمكن أن نحب شخص ويبادلك الشعور بالكره”، متابعا: "أتعامل بحب عندما اقابل أي شخص وأبحث عن الجوانب الإيجابية في أي شخص اتعامل معه ".

ولفت طلال أبو غزالة :" لم أرد على أي انتقاد سلبي تم توجيهه لي في حياتي، وأحسن رد على أي نقد سلبي هو النجاح والاستمرار في العمل ".