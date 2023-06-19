السيسي رفض اقتراح تعويم الجنيه وغضب من طرح الفكرة (فيديو)

أكد الدكتور على الدين هلال، وزير الشباب والرياضة الأسبق، أن هناك أصواتا حاليا تنادي بـ تعويم الجنيه ، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي غضب من دعوات البعض للتعويم".

لا يوجد تعويم للجنيه خلال الفترة المقبلة

وأضاف على الدين هلال، ، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء اليوم : "الرئيس السيسي أعلن بكل صراحة أن تعويم الجنيه مرفوض خلال الفترة المقبلة".

وأوضح: "الرئيس السيسي انحاز للمواطن المصري ورفض تعويم الجنيه "، متابعا: "الظروف الاقتصادية في مصر نتيجة عوامل داخلية وخارجية".

وأكد الدكتور على الدين هلال، المفكر السياسي الكبير، أن التشكيك في الحوار الوطني شعور خائب من المشككين فيه، لافتا إلى أن هناك بعض القوى السياسية لم تشارك لكنها على قدر من الوطنية.

وأوضح على الدين هلال،أ ن هؤلاء الأفراد شعروا أن الحوار الوطني لن يبث على الهواء مباشرة، مشيرا إلى أن كل شيء يحدث في الدولة من ملفات معروض على طاولة الحوار الوطني.

العائد على المواطن من الحوار الوطني منه عاجل ومنه طويل الأمد

وتابع:" العائد على المواطن من الحوار الوطني منه عاجل ومنه طويل الأمد، فالعاجل مثل قانون الوصاية على الأموال الذي صدر عام 1954، شيرا إلى أن هناك كثيرا من الأعمال السينمائية والدرامية التي تحدثت عن تلك الأزمة، وهذا سيؤدي بنا إلى قانون جديد.

وأردف: “ الحوار الوطني يمثل كل أطياف المجتمع في الحوار الوطني، اجتمعنا على بحث القضايا والتحديات والسعي نحو أكبر حد يمكن التوافق عليه ونسعى نحو قاسم مشترك يجمع بيننا.

وأضاف: "هناك كثيرا من الأعمال السينمائية والدرامية التي تحدثت عن تلك الأزمة، وهذا سيؤدي بنا إلى قانون جديد"، مشيرا: "الأزمة الاقتصادية يتم مناقشتها في الحوار الوطني.. وأزمة الديون أيضا يتم مناقشتها في الحوار الوطني، فضلا عن أزمة السفر في الجامعات".

الحوار الوطني على أرضية المصلحة الوطنية و البحث عن الأرضية المشتركة

وأكد الدكتور على الدين هلال، المفكر السياسي الكبير،: "الحوار الوطني على أرضية المصلحة الوطنية.. ومن أهدافه البحث عن الأرضية المشتركة، والنخبة والأحزاب مهتمين بالشأن السياسي".