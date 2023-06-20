دياب يكشف سر جملة "باشا مصر" في مسلسل "كلبش"

كشف الفنان دياب، سر جملته الشهيرة «باشا مصر» في مسلسل «كلبش»، بطولة الفنان أمير كرارة، والذي حقق به نجاحًا كبيرًا، بعد مرور 5 سنوات على عرض الجزء الأول.

وأصبحت جملة دياب مثل العلامة المميزة للفنان أمير كرارة، ولا تُقال على أي شخص غيره.

وكشف دياب لأول مرة سر هذه الجملة وكيف اختار هو إضافتها في الاسكربت وحققت هذا الانتشار الذي لم يتوقعه حتى أمير كرارة نفسه، خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها «صاحبة السعادة» المُقدم عبر شاشة قناة «dmc».

وقال دياب: «الجملة بتاعة باشا مصر أخدتها من واحد صاحبي اسمه أشرف، كانت دائمًا تلازمه لأنه كان عارف ضُباط كتير، عشان كدا أنا استأذنته نقولها في المسلسل».

وتابع دياب خلال الحلقة: «أنا أصلًا بحب بيتر ميمي جدًا هو وكرارة، وأول ما اتعرض عليا الشغل في المسلسل، قلت لأمير أنا معاك أنت وبيتر لو داخلين حرب».

وشارك دياب في سيزون رمضان السابق بمسلسل «تحت الوصاية» للفنانة منى زكي، والذي ضم عدد كبير من الفنانين بينهم نهى عابدين، خالد كمال، أحمد عبدالله، على صبحي، وعدد آخر من الفنانين.

