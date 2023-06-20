كولر يطلب لتدعيم الأهلي بـ 6 صفقات جديدة

طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي ضم 6 لاعبين في الموسم المقبل، وفقا لشروط معينة حتى يكون لهم دور مؤثر في الفريق، خصوصا بعد صفقة مروان عطية الذي انضم لصفوف الفريق وظهر بشكل رائع مع الفريق.

وقال الإعلامي محمد شبانة: "كولر حدد 6 مراكز بشكل نهائي في تقريره الفني للتدعيم صفوفه سواء مدافع وظهيرأيسر وجناح أيسر ووسط مدافع ووسط مهاجم ورأس حربة صريح".

وأضاف: "كولرطلب من إدارة الكرة التعاقد مع لاعبين بمواصفات مميزة تستطيع إفادة الفريق والتأقلم بسرعة باقي العناصر من أجل الإستمرار في المنافسة علي كل الإلقاب المحلية والقارية".

وأشار إلى أن الجهاز الفني للأهلي فرض حظر إعلامي على جميع اللاعبين في المرحلة الحالية من اجل الاستعداد بقوة لبطولة الدوري.

ضياء السيد: عروض لاعبي الأهلي منطقية ولكنها تعتبر "مكافأة مؤلمة"

من جانبه أكد ضياء السيد المدرب العام السابق لمنتخب مصر، أن هناك ضغوطا كبيرة في الوقت الراهن على النادي الأهلي في ظل العروض التي تهاطلت على نجوم الفريق بعد التتويج بدوري ابطال افريقيا.

وقال ضياء في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "العروض التي وصلت اللاعبين "منطقية" تعتبر من أنواع المكافأة المؤلمة للبطل، وتشكل ضغط كبير على النادي، وأيضا توقيت العروض سيئ في ظل انشغال الفريق بلقب الدوري".

وأشاد ضياء السيد، بمستوى المغربي يحيى عطية الله، لكن فكرة التعاقد معه من جانب الأهلي ستكون مشكلة، في وجود علي معلول الذي يتبقى له موسمًا في عقده، مؤكدا أن الأمر "محير جدا" خصوصا مع نهاية عقد عطية الله مع الوداد المغربي.

وأوضح، أن الأهلي في حاجة لضم رأس حربة بقوة، ومروان عطية وعمرو السولية وقندوسي وافشة لاعبين مميزين، لكن محمد رضا بوبو سيكون إضافة جيدة للفريق أيضا.

وتابع: "فيتوريا دفع بـ أحمد بيكهام في أجزاء من المباريات الأخيرة، وهو لاعب جيد للغاية، مركزه الأفضل هو المساك لأنه يجيد بناء الهجمات بشكل جيد من الخلف".

وأكمل: "الأهم للنادي الأهلي هو الحفاظ على المجموعة ودائما رهان النادي هو المحافظة على الفريق وهو ما يضمن النجاح في النهاية".