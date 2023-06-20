الأهلي يمنح الشحات فرصة أخيرة لتمديد عقده

قدم النادي الأهلي عرضاً لتجديد عقده مع حسين الشحات مقابل 15 مليون جنيه سنويًا. لكن اللاعب طلب الحصول على مليون دولار سنويا، مع الغاء نسبة المشاركة وهو ما جعل إدارة النادي ترفض شروطه.

وقال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي أمهل الشحات مهلة لمدة أسبوع للرد على عرض التجديد".

وأضاف: "الأهلي تأخر في تجديد عقد حسين الشحات، خصوصا أنه واحد من أبرز اللاعبين، والطبيعي أن يتلقى عروض مغرية من أندية كثيرة للتعاقد معه في صفقة انتقال حر".

وواصل: "يقال أن كارتيرون مدرب أم صلال القطري، طلب التعاقد مع الشحات".

أم صلال: وكلاء عرضوا علينا الشحات وأفشة.. ولم نتفاوض معهما مطلقًا

من جهته قال علي أمين المدير الرياضي بنادي أم صلال القطري، أن حسين الشحات وأفشة ثنائي الأهلي من العناصر المميزة، وقدما مستوى رائع مع الفريق الأحمر خلال الفترة الماضية خصوصا في كأس العالم للأندية.

وأضاف في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "هناك وكلاء لاعبين يقومون بالترويج لعروض كثيرة، خصوصا مع انتهاء عقد حسين الشحات مع النادي الأهلي".

وأوضح: "لم نفتح أي مفاوضات مع الشحات مطلقا، تم عرض حسين وأفشة علينا عن طريق عدة وكلاء، وتم طرح اسمه على الطاولة لكنه لسنا في حاجة له، نحتاج للاعبين في مراكز آخرى".

وأكمل: "يوجد لاعبين في نفس مراكز الشحات، ولذلك لسنا في حاجة لضمه، قمنا بضم ثنائي في مراكز الجناح وصانع الالعاب وهؤلاء كانوا معروضين على النادي قبل الشحات بفترة طويلة".

وأكد: "كارتيرون شخصية محترمة ومتزنة، ونتحدث معه حول كل التفاصيل الخاصة بتدعيمات ام صلال في الموسم القادم".

وزاد: "عندما تم عرض الشحات على أم صلال، كنا في طور التفاوض مع الثنائي الأجنبي، ونجاح أو فشل أي لاعب غير مرتبط بالتواجد في الأندية الكبيرة، فقد ينجح لاعب مع الأهلي ويفشل في أم صلال، والعكس صحيح".

وأشاد المدير الرياضي بنادي أم صلال القطري، بصفقة انتقال حمدي فتحي إلى الوكرة، مؤكدا بأنه لاعب كبير، وسيحقق الإضافة للدوري القطري، متمنيًا أن يتابع الجمهور المصري دوري قطر في الموسم المقبل.

وأوضح أن فترة اعداد معظم الأندية القطرية تبدأ في مطلع شهر يوليو المقبل، والدوري في قطر يبدأ مع حلول شهر أغسطس المقبل.