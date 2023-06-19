انخفاض أسعار الذهب العالمية وسط تقييم المستثمرين لمسار الفائدة الأمريكية

سجلت أسعار الذهب العالمية بعض التراجع في تعاملات محدودة خلال جلسة، اليوم الاثنين، تحت ضغط من قوة الدولار، إذ يقيم المستثمرون المسار المستقبلي لأسعار الفائدة بعد تصريحات لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لوحت بزيادات مستقبلية.

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أسعار الذهب

وتراجعت أسعار الذهب العالمية في التعاملات الفورية بما يصل الى نحو 0.2% ليصل إلى مستوى سعر 1953.69 دولار للأونصة، كما تراجعت أسعار الذهب للعقود الآجلة الأميركية بما يصل نسبته نحو 0.2% ليصل إلى مستوى سعر 1966.30 دولار.

ولوح مسؤولو الاحتياطي الاتحادي بالتشديد النقدي في تعليقاتهم الأولى منذ أن أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الأسبوع الماضي.

وقال كبير محللي السوق في "سيتي إندكس" مات سيمبسون: "قضى الذهب غالبية شهر يونيو في نطاق بين 1935 و1970 دولاراً، ومع عدم وجود محفز واضح في الأفق، يُفضل المتعاملون التداول في نطاق محدود وعدم الالتزام بمساعي تحقيق مكاسب".

وتغلق أسواق الأسهم الأميركية، اليوم الاثنين، بسبب عطلة، بحسب الاسواق العربية.

وسجل أسعارالذهب العالمية خسائر أسبوعية طفيفة الأسبوع الماضي وسط تكثيف المتعاملين الرهانات على رفع أسعار الفائدة في يوليو مع وقف الاحتياطي الاتحادي لسلسلة التشديد النقدي بعد عشر زيادات متتالية.

وعلى الرغم من استخدام الذهب للتحوط في مواجهة التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

ويتوقع المتعاملون الآن بنسبة 72% تقريبا رفع أسعار الفائدة الأميركية من قبل البنك الفدرالي الأمريكي في يوليو، وفقاً لأداة "فيدووتش" التابعة لـ"سي.إم.إي".

وصعد مؤشر الدولار الأمريكي لكن مع البقاء بالقرب من أدنى مستوى في شهر، والذي سجله يوم الجمعة. ومن شأن قوة الدولار أن تقلل من جاذبية الذهب للمشترين حائزي العملات الأخرى.

المعادن النفيسة الأخرى :

أسعار الفضة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة بلغت نحو 0.5 % لتصل إلى مستوى سعر 24.02 دولار للأونصة.

كما انخفض ايضاً أسعار البلاتين بما يصل الى نحو 0.3% ليصل إلى مستوى سعر 978.39 دولار، والبلاديوم تراجع بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى سعر 1404.27 دولار.