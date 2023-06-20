الصحة تكشف تطورات الحالة الصحية للحجاج المصريين.. 7 فقط بالمستشفى (فيديو)

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن العيادات التابعة لـ الحجاج المصريين تردد عليها حتى تلك اللحظة 3383 من الحجاج المصريين، موضحا أنه لا يوجد أي مشاكل صحية، وكل الأعراض بسيطة وخاصة بالسفر، مثل الصداع، وأعراض خاصة بمرض السكري والضغط.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم أن الحالة الصحية لـ الحجاج المصريين مستقرة بشكل كبير، ولا يوجد انتشار وبائي لأي مرض حتى تلك اللحظة، موضحا أن وزارة الصحة لديها 23 عيادة تتبع البعثة الرسمية الطبية المصرية، إضافة إلى مستشفيات الإحالة التي تم توفيرها في المملكة العربية السعودية.

33 من الحجاج المصريين فقط كانوا يحتاجون الدخول الى المستشفيات

وأكد أن 33 من الحجاج المصريين فقط كانوا يحتاجون الدخول الى المستشفيات، وتبقى منهم حتى الآن 7 حالات فقط يتلقون العلاج بشكل طبيعي.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوضع الصحي للبعثة المصرية مطمئن تماما، والأمور مستقرة بشكل قوي جدا، موضحا أن البعثة الطبية المصرية تقدم ندوات توعوية على مستوى جميع الحجاج، وتمت إقامة ما يقرب من 499 ندوة توعوية.

وأردف، أن الأشقاء في السعودية يبذلون جهودًا كبيرة في تقديم جميع أنواع الرعاية وليس الصحية فقط، وهذا أمر معتاد من السعودية في مواسم الحج.



وأفادت وزارة الداخلية بأنها تنهي جميع إجراءات استقبال وفود الحجاج فور وصولهم إلى المدينة المنورة.

وذكرت الداخلية أن ضباط ومسئولى الوزارة يستقبلون وفود الحجاج فور وصولهم إلى المدينة المنورة، لتقديم التسهيلات والمساعدات، خاصة لكبار السن.

وتوزع الورود والهدايا على الوفود قبل أن يتوجهوا إلى الأوتوبيسات بمرافقة ضباط البعثة، إضافة إلى توفير عدد من السيارات المجهزة لنقل الحجاج لكبار السن من أمام بوابة المطار وحتى الأوتوبيسات.

ويواصل مسئولى البعثة المصرية التسهيل وإنهاء إجراءات الحجاج وصولاً إلى فنادق الإقامة حيث يكون فى استقبالهم ضباط وضابطات وزارة الداخلية المصرية وعدد من أعضاء البعثة الطبية ويتم إنهاء كافة إجراءات التسكين بإستخدام "التابلت - الباركود"، وتلقينهم عدد من النصائح والإرشادات الطبية.

جدير بالذكر أنه تم اختيار فنادق الإقامة بعناية كبيرة بالقرب من الحرم النبوى وبما ييسر على الحجاج التردد على المسجد النبوى لأداء الصلوات المختلفة فى أوقاتها بسهولة ويسر.

وأشاد ضيوف الرحمن بالجهود التى يبذلها الضباط ومسئولى البعثة المصرية على مدار الساعة لتوجيههم والإجابة على كافة استفساراتهم.

يأتي ذلك فى إطار اهتمام الداخلية ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1444هـ، وتزامناً مع وصول وفد من حجاج القرعة لمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولى بالمدينة المنورة.