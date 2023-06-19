جويل مردينيان تنافس عارضات الأزياء بالأسود المجسم (صور)

شاركت الإعلامية جويل مردينيان متابعيها ومحبيها، بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

جويل مردينيان

جويل مردينيان

جويل مردينيان تنافس عارضات الأزياء بالأسود المجسم

لفتت جويل مردينيان الأضواء بإطلالة جذابة ومثيرة، مرتدية فستانا مجسما باللون "الأسود"، يكشف منطقة البطن، مصمم من قماش بدون نقاشات، أكملت اللوك بحذاء ذا كعب عالي أسود، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

جويل مردينيان

جويل مردينيان تعكس جمال ملامحها بالألوان الترابية

اعتمدت جويل مردينيان تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها تركت خصلات شعرها منسدلة فوق شعرها، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون النود في الشفاه.

جويل مردينيان

جويل مردينيان

جويل مردينيان الميلاد والنشأة

جويل ماردينيان من مواليد 27 نوفمبر 1977، هي مذيعة لبنانية تقدم برنامج "جويل" على قناة أم بي سي، كانت سفيرة لماركة Max factorبالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.

جويل مردينيان

جويل مردينيان

جويل مردينيان

الحياة الشخصية

تزوجت مرتين: أولى من والد ابنها بايلي وتزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها ايلا صوفيا. ومؤخرا تبنت طفلا اسمته نايثين.