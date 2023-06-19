عاجل
زين الدين زيدان .. أسطورة كرة القدم يبكى لأجل مرضى سرطان الأطفال (فيديو) إسعافات أولية ضرورية لإنقاذ الأطفال من ضربات الشمس كارثة تحول الترع المبطنة إلى مصايف .. ليست آمنة وبيئة خصبة لانتقال العدوى فرنسا تدعم تونس في مكافحة الهجرة غير الشرعية
الإثنين 19 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

جويل مردينيان تنافس عارضات الأزياء بالأسود المجسم (صور)

جويل مردينيان
جويل مردينيان

شاركت الإعلامية جويل مردينيان متابعيها ومحبيها، بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

جويل مردينيان
جويل مردينيان

جويل مردينيان تنافس عارضات الأزياء بالأسود المجسم

لفتت جويل مردينيان الأضواء بإطلالة جذابة ومثيرة، مرتدية فستانا مجسما باللون "الأسود"، يكشف منطقة البطن، مصمم من قماش بدون نقاشات، أكملت اللوك بحذاء ذا كعب عالي أسود، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

جويل مردينيان

جويل مردينيان تعكس جمال ملامحها بالألوان الترابية

اعتمدت جويل مردينيان تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها تركت خصلات شعرها منسدلة فوق شعرها، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون النود في الشفاه.

جويل مردينيان
جويل مردينيان

 جويل مردينيان الميلاد والنشأة

جويل ماردينيان من مواليد 27 نوفمبر 1977، هي مذيعة لبنانية تقدم برنامج "جويل" على قناة أم بي سي، كانت سفيرة لماركة Max factorبالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.

جويل مردينيان
جويل مردينيان
جويل مردينيان

الحياة الشخصية

تزوجت مرتين: أولى من والد ابنها بايلي وتزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها ايلا صوفيا. ومؤخرا تبنت طفلا اسمته نايثين.

مواد متعلقة

نادين نسيب نجيم نجمة لامعة في عالم الموضة بالتايجر المثير

ليلى علوي.. "المغتصبون" أول بطولة مطلقة تنعش مسيرة «تفاحة» السينما المصرية

ليلى علوي تدخل في نوبة بكاء.. السر فى الأم والابن

دنيا سمير غانم تستعرض أنوثتها بفستان أسود قصير.. سعره صادم
الجريدة الورقية