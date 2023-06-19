أسباب خفية وأدوية مجهولة وراء الشعور بالغثيان .. أطباء يكشفون مفاجأة

أكد طبيب مختص السبب الرئيسي وراء شعور كل شخص في حياته مرة واحدة على الأقل من الغثيان، هو الإفراط في تناول الطعام أوالتسمم أو الدوار الحركي.

أسباب الشعور بالغثيان

ووفقًا لما ذكره موقع "فيستي. رو"، أشار الطبيب إلى أن الغثيان علامة على وجود مشكلة ما في الجسم مثل التهاب الزائدة الدودية، وارتفاع مفاجئ في مستوى ضغط الدم، وحدوث رم في الدماغ، مُضيفًا: "نعلم جميعا أن ضربات القلب الطبيعية هي 60-100 في الدقيقة، أما معدة الإنسان فتنقبض ثلاث مرات في الدقيقة، فإذا زادت عن ذلك تعتبر متسارعة، ما يؤدي إلى الشعور بالغثيان".

أسباب الشعور بالغثيان

وأضاف الطبيب أنه هناك أسباب عديدة للشعور بالغثيان، وأكثرها انتشارًا هي الأمراض المعدية والتسمم الغذائي، وأمراض الجهاز الهضمي، والإفراط في تناول الطعام، والتسمم، ودوار الحركة، ونوبات الدوخة، وكذلك الأمراض المزمنة مثل السكري وتبول الدم "اليوريمية".

وتسبب بعض الأدوية الشعور بالغثيان وخاصة دواء ميتفورمين وبعض الأدوية الأخرى المخفضة لمستوى السكر في الدم، بالإضافة إلى المضادات الحيوية وأدوية تخفيض مستوى ضغط الدم التي قد يكون لها نفس التاثير.

بالإضافة إلى ذلك، قد يكون الشعور بالغثيان علامة على وجود إضطراب حاد في الجسم مثل احتشاء عضلة القلب، فهو من الأعراض الشائعة، ولتحديد سببه يجب الخضوع لفحص شامل، ولكن إذا كان الشخص يعاني باستمرار من الغثيان، يجب أن يدرك أن عليه أولا إجراء فحص تنظير المعدة.