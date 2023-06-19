روشتة خبير مصرفي لزيادة الحصيلة الدولارية وتدمير السوق السوداء .. فيديو

قال الدكتور محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إنه حتى الآن لم يصدر أي منتج من أي بنك مصري بشأن القرارات المتوقعة بشأن زيادة الحصيلة الدولارية، لافتًا إلى أن هناك منتجات يمكن أن تلبي حاجات المصريين خارج وداخل مصر، يمكن أن تزيد من دخول العملة الدولارية للبنوك من خلال شهادات البنوك.

ولفت محمد عبد العال خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أنه يمكن عمل وديعة للمصريين بالخارج؛ لإنقاذهم من أباطرة السوق السوداء، نظرا لأن البنوك في الخارج تقدم فائدة كبيرة على الشهادات، خاصة وأن مصر بصدد إصدار سندات الفترة المقبلة.

واقترح الدكتور محمد عبد العال، الخبير المصرفي، تقديم البنوك في مصر شهادات ادخارية بفائدة 8%، يمكن من خلالها جمع أكبر عد من الأموال الساخنة، مشددًا على أن هناك دراسات تجرى من خلال الخبراء لتخفيف وتيرة الأزمة الدولارية في السوق.