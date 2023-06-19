سعر الدولار صباح اليوم الاثنين في البنوك

سعر الدولار.. حافظت أسعار العملة الامريكية على استقرارها خلال بداية التداولات الصباحية اليوم الإثنين في البنوك المصرية والشركات المصرفية، مقارنة بختام تعاملات أمس الأحد، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، بينما سجل سعره في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار خلال تداولات اليوم الاثنين، وجاءت أسعاره على النحو الاتي:

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين

الدولار الامريكي

البنوك المصرية شراء بيع

البنك المركزي المصري 30.83 جنيه 30.95 جنيه

البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه 30.85 جنيه

بنك مصر 30.75 جنيه 30.85 جنيه

البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه 30.95 جنيه

بنك الإسكندرية 30.85 جنيه 30.95 جنيه

بنك التعمير والإسكان 30.85 جنيه 30.95 جنيه

مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.95 جنيه 30.90 جنيه

بنك الكويت الوطني 30.85 جنيه 30.95 جنيه

بنك البركة الإسلامي 30.85 جنيه 30.95 جنيه

سعر الدولار فى البنك المركزي المصري

حقق سعر الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري استقر عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بينما سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

جاء سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

حقق سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

وشهد الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

سجل سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني قيمته 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي

سجل سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي بـ30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وبلغ سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبي الإسلامي

حقق سعر الدولار فى مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 30.95 جنيه للشراء، 30.90 جنيه للبيع.