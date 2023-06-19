تفضل الأمهات تحضير العديد من الأصناف بلحوم الدجاج واللحوم الحمراء لفوائدها المتعددة، وتحتوي على العديد فوائد الصحية لكبار والصغار فضلا عن مذاقها الطيب.

من الفوائد الصحية لأكل لحوم الدجاج، أنها تلعب دورًا مهمًا في فقدان الوزن الزائد بالجسم، ويرجع السبب في ذلك للأسباب التالية:

طعام غني بالبروتين، حيث يسهم البروتين في زيادة الشعور بالشبع والامتلاء لفترات طويلة.

طعام منخفض السعرات الحرارية، لا يتسبب تناوله في وزن إضافي للجسم.

بحسب الدراسات فإن الأشخاص الذين يتناولون أطعمة غنية بالبروتين يتحكمون بسهولة في وزنهم دون مشاكل.

إذا كنت تعاني من دهون البطن وزيادة الوزن بشكل مفرط، فأنت بحاجة لتناول الدجاج بشكل كافي ضمن الدايت.

غني بالفيتامينات والمعادن

يحتوي الدجاج على عدد من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، حيث يسهم حصول الجسم على هذه العناصر في العديد من الفوائد للصحة، ومن ضمن هذه الفيتامينات والمعادن التالي:

يحتوي الدجاج على كميات كبيرة من فيتامينات (ب)، والتي لها دورًا حيويًا في إنتاج الطاقة وتكوين خلايا الدم الحمراء السليمة.

كما يحتوي على فيتامين (د)، والذي يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم وتكوين عظام قوية. يعمل كذلك على ضبط مستويات الكالسيوم والفسفور في الدم.

كذلك يوجد بالدجاج معدن الحديد، الضروري لنشاط العضلات وتكوين الهيموجلوبين والوقاية من فقر الدم.

كذلك يوجد بالدجاج الكثير من الفوسفور، وهو معدن أساسي يدعم صحة الأسنان والعظام، وكذلك وظائف الكلى والكبد والجهاز العصبي المركزي.

واليوم نقدم لكٍ طريقة عمل ساندويش فرانسيسكو الدجاج والمشروم بخطوات سهلة.

المقادير

المقادير

- مقادير التتبيلة :

فلفل أسود : رشّة

ملح : رشّة

البهار الأبيض : ربع ملعقة صغيرة

الثوم : فص (مهروس)

الليمون : 1 حبة (مقطع)

- الفطر : ربع كوب (مقطع شرائح)

- الذرة : ربع كوب

- جبن موزاريلا : نصف كوب

- صدر الدجاج : كوب (مقطع)

- الخبز : 2 حبة (خبز الصمون)

- كريم : حسب الرغبة (كريم الثوم)

طريقة التحضير

اسلقي الفطر والذرة في قدر من الماء المغلي، ثم صفي الخضار جانباً.

اخلطي مكوّنات التتبيلة جيداً مع بعضها، ثم تبلي الدجاج بها.

اطهي الدجاج في مقلاة على النار، ثم أضيفي الفطر والذرة واتركي المكونات حتى تتحمر.

أضيفي الجبن مع الاستمرار بالتحريك.

افتحي خبز الصمون، وفرغيه من اللب، ثم ادهنيه بكريم الثوم، واحشيه بخليط الدجاج والفطر وضعيه في طبق التقديم وقدميه.