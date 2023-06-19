قنبلة نووية قذرة لأوكرانيا تهدد روسيا

معلومات استخباراتية جديد تمثل تهديد للقوات الروسية، الذي جاء عبارة عن قرار هيئة التفتيش الحكومية للرقابة النووية في أوكرانيا بإرسال دفعة من الوقود المشع من محطة روفنو الذري لإعادة معالجته، ومعلومات حول صناعة قنبلة نووية، وذلك حسبما أفادت به الخارجية الروسية.

الحرب الروسية الأوكرانيا تطور جديد.. قنبلة نووية

وأوضحت الخارجية الروسية، أنها تلقت معلومات بخصوص مواصلة اوكرانيا على صناعة قنبلة نووية، ووصف مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين في بيان، اليوم الاثنين، أن صنع قنبلة نووية "قذرة".

وأدعت أوكرانيا، في وقت سابق، أنه تم نقل حاويتين خاصتين إلى موقع تخزين الوقود النووي المستهلك في تشيرنوبيل، مشيراً إلى أن الجانب الأوكراني لم يخطر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك، وحذر وزير الخارجية الروسي من هذا التحرك الأوكراني، ويعتبر أن هذا الوقود من محطة روفنو في غرب أوكرانيا، تم إرساله في واقع الأمر لإعادة المعالجة.

وكانت الوكالة الدولية زارت محطة روفنو في أبريل الماضي، لكنها لم تصدر أي بيانات أو إبداء أي ملاحظات وقتها بشأن ضمانات تنفيذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية،

واتهمت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية قيادة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية بإنشاء "وحدة منفصلة مزودة بطائرات خفيفة لتنفيذ أعمال تخريبية في روسيا"، منوهة إلى أن مهام هذه الوحدة هو تنفيذ "هجوم إرهابي" باستخدام مادة متفجرة تحتوي على عناصر مشعة.

أعلنت أوكرانيا، اليوم الإثنين، مقتل مدني جراء قصف روسي على إقليم دونيتسك.. بينما أعلنت موسكو تدمير مسيرتين كانتا تحلقان على ارتفاع منخفض، الليلة الماضية، في شمال شبه جزيرة القرم.

الحرب الروسية الأوكرانية

قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك بجنوب أوكرانيا بافلو كيريلينكو -في تصريح، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، اليوم- إن مدنيًا لقي حتفه جراء قصف شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وأضاف كيريلينكو: "في 18 يونيو 2023، قتل الروس مدنيًا واحدًا في منطقة دونيتسك، وبالتحديد في بلدة تونينكي".. مشيرًا إلى صعوبة إحصاء العدد الدقيق للضحايا في بلدتي ماريوبول وفولنوفاكا.

وأشار إلى أن القوات الروسية شنت 59 غارة جوية، وفتحت النار باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة (MLRS) أكثر من 100 مرة على العديد من الأراضي الأوكرانية، يوم أمس الأحد.