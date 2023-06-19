أسعار الذهب اليوم الاثنين في أسواق الصاغة المصرية

أسعار الذهب.. واصلت أسعار المشغولات الذهبية خلال بداية التعاملات الصباحية في الاسواق المصرية وأسواق الصاغة استقرارها، وذلك بعد انتهاء إجازة بورصة الذهب العالمية وسوق الصاغة، وسجل سعر المعدن الاصفر عيار 21 نحو 2275 جنيهًا، بينما سجل عيار 24 اليوم نحو 2600 جنيه، وعلى المستوى العالمي والدولي ثبتت أسعر أونصة المعدن الاصفر لتقف عند سعر 1957 دولارًا أمريكي.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار المشغولات الذهبية صباح اليوم الاثنين في أسواق الصاغة المصرية، حيث تحرص الوفد على تقديم أبرز وأهم الأخبار المحلية والعالمية لاسيما أسعار السلع بمختلف أنواعها كـ الذهب الذي نحن بصدده الان والخضروات والفاكهة وكل ما يتعلق بالقيمة التسعيرية التي تهم المواطن، للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على المعدن الاصفر في الاسواق المصرية بعد التوتر الذي شهده المعدن خلال فترة قاربة العامين من الارتفاع والانخفاض، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

وسجل سعر الجنية الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين في اسواق الصاغة المصرية نحو 18200 جنيه.

أسعار أعيرة الذهب اليوم الاثنين في الاسواق المصرية

الذهب

سعر الذهب عالميًا

وعلى المستوى العالمي، استقر سعر أونصة الذهب على انخفاض عند 1957 دولارًا.

سعر الذهب اليوم الاثنين في اسواق الصاغة المصرية

الذهب عيار 24

سجل عيار 24 اليوم الاثنين نحو 2600 جنيه.

الذهب عيار 21 بالمصنعية

بينما سجل سعر الذهب اليوم الاثنين عيار 21 نحو 2275 جنيهًا.

الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين نحو 1950 جنيهًا.

سعر الجنية الذهب اليوم الاثنين

وسجل سعر الجنية الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين في اسواق الصاغة المصرية نحو 18200 جنيه.

سعر الذهب اليوم بالدولار

وعلى المستوى العالمي استقر سعر أونصة الذهب عند 1957 دولارًا.

سعر الذهب بالمصنعية

وبالنسبة لـ أسعار الذهب بالمصنعية فإنها تختلف من متجر لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.