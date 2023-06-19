اتحاد السلة يكشف عن الشعار الجديد

كشف الاتحاد المصري لكرة السلة اليوم الإثنين عن شعار الاتحاد الجديد ويأتي ذلك تماشياً مع سياسة التطوير التي ينتهجها في الفترة الأخيرة .

وأكد اتحاد السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة انهم سعداء للغاية بالاعلان عن الشعار الجديد الخاص بالاتحاد المصري لكرة السلة .

ويجمع الشعار بين عراقة لعبة كرة السلة وارتباطها بالهوية المصرية، مع مراعاة استغلال المفاهيم الحديثة فيما يخص التصميم.

شعار اتحاد السلة الجديد

ويأتي الكشف عن الشعار الجديد للاتحاد تزامناً مع الإنجازات التي حققتها المنتخبات المصرية في المرحلة الحالية، وعلى رأسها تأهل المنتخب الأول للرجال إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة السلة 2023، بالإضافة لتأهل منتخبي الشباب والفتيات تحت 19 عام إلى نهائيات كأس العالم.

بالإضافة إلى هذا تشارك 5 منتخبات مصرية، في كأس العالم 3X3 خلال العام الجاري، وهم المنتخب الأول للسيدات، ومنتخب تحت 23 سنة شباب، ومنتخب تحت 23 سنة آنسات، ومنتخب تحت 18 سنة شباب، ومنتخب تحت 18 سنة آنسات.