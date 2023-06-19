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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تتابع استعدادات تدشين مبادرة يوم الخير "لبسك لغيرك عيد"

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل وزارة الشباب والرياضة- الإدارة المركزية لتنمية الشباب، ادارة الفتاة والمرأة بمشاركة أندية التطوع والجوالة ، متابعة مراحل التجميع والفرز،استعداداً لتدشين مبادره يوم الخير " لبسك لغيرك عيد"، داخل مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية.

وتتوالى متابعة مرحلة الفرز والتكييس للملابس بعد التأكد من صلاحيتها وجودتها ،حيث شملت (مركزي شباب الناصرية و الشواشنة بمحافظة الاسكندرية ، مركز شباب الشهيد جمعة عوض شلبي بمحافظة الفيوم ، مركزي شباب كوم الأطرون و كفر طحا بمحافظة القليوبية ، مركز شباب حاجر خوزام بمحافظة قنا ، مراكز شباب كوم بلال الخطارة - دنفيق -  نزلة العرين - المستقبل - القنايات الشرقية بمحافظة الشرقية ،مراكز شباب ميت طريف دكرنس - المدينه بلقاس - ميت سلسيل  بمحافظه الدقهلية، مركز شباب ناصر بمحافظة أسيوط،  مركزي شباب الاتحاد والقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، مركز شباب مدينة السرو بمحافظة دمياط، مركز شباب الفتاتيح إدارة الطود بمحافظة الأقصر ، مركز شباب مدينة كفر الدوار  بمحافظة البحيرة).


تأتي هذه المبادرة حرصاً من وزارة الشباب والرياضة على تكرارها عقب تنفيذها بعيد الفطر الماضي ، في محاولة للتخفيف عن كاهل الأسر ومواجهة أعباء الحياة وتوفير بعض الإحتياجات الأساسية وذلك بمشاركة أندية التطوع بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

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