المصرية ميار شريف تواصل تألقها  بإحراز لقب جديد في التنس

حققت المصرية ميار شريف إنجازًا جديدًا بإحراز لقب بطولة ماكارسكا للتنس في كرواتيا .

وزاد من فرحة الفوز باللقب أن اللاعبة المصرية نجحت في تحويل تأخرها إلى فوز على الإيطالية جاسمين باوليني بنتيجة 2-6 و7-6 و7-5 .

وخسرت ميار المجموعة الأولى أمام منافستها المصنفة 53 عالميا.

ونشطت اللاعبة المصرية المصنفة 54 عالميًا لتحسم المجموعة الثانية بعد شوط فاصل.

وبدت باوليني في طريقها لحصد اللقب مع تقدمها 5-2 في المجموعة الحاسمة.

لكن ميار- التي بلغت الدور الثاني في فرنسا المفتوحة الشهر الماضي- انتفضت لتفوز بأربعة أشواط متتالية قبل أن تكسر إرسال منافستها وتحسم اللقب.

كانت ميار"27 عاما" أول مصرية تفوز بلقب للمحترفات حين توجت في بارما العام الماضي.

ووصلت لآفاق جديدة في البطولة من فئة ألف نقطة في العاصمة الإسبانية حين هزمت كارولين جارسيا وإليسه ميرتنز في طريقها إلى دور الثمانية قبل الخسارة أمام أرينا سبالينكا التي نالت اللقب.