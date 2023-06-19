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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

ميار شريف تحقق تقدم تاريخي في تصنيف لاعبات التنس العالمي .. إنجاز مصري

ميار شريف
ميار شريف

 ميار شريف إنجازات مستمرة .. في تقدم رياضي جديد تمكنت لاعبة التنس ميار شريف من تحقيق قفزة تاريخية في التنس المصري بعد أن تقدمت 9 مراكز دفعة واحدة،  لترتقي إلى المركز 31 في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين.
 

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ميار شريف تحرز لقب بطولة فالنسيا الدولية للتنس

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المصرية ميار شريف تواصل تألقها  بإحراز لقب جديد في التنس


ونجحت ميار شريف في التتويج بلقب بطولة فالنسيا الدولية المفتوحة للتنس الساعات الماضية،  لتحقق بعدها تقدماً كبيراً في التصنيف العالمي لمحترفات اللعبة.
فيما احتفظت اللاعبة التونسية أنس جابر بالمركز السادس، بينما جاءت البولندية إيجا شفيونتيك في الصدارة.

لقب بطولة فالنسيا ..

وتمكنت ميار شريف من اقتناص لقب بطولة فالنسيا الدولية للتنس عقب فوزها على الإسبانية مارينا باسولس ريبيرا بنتيجة 6-3 و6-3 مساء أمس الأحد.

كانت ميار قد استهلت مشوارها في البطولة بالفوزعلى التشيلية دانيلا سيجول (2-0)، ثم الفوز على الأرجنتينية ماريا كارلي (2-0).
كما تمكنت ميار من الفوز على الأمريكية آن لي (2-0)، قبل أن تحقق فوزًا على الأرجنتينية نادية بودوروسكا بالنتيجة ذاتها.

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