ميار شريف تحرز لقب بطولة فالنسيا الدولية للتنس

أحرزت اللاعبة المصرية ميار شريف لقب بطولة فالنسيا الدولية للعبة التنس، وذلك بعد فوزها على اللاعبه الإسبانية مارينا باسولس ريبيرا في المباراة النهائية، اليوم الأحد، بنتيجة 6-3 و 6-3.

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ميار شريف بطل فالنسيا الدولية للتنس

ودخلت اللاعبة المصرية ميار شريف المباراة بعد تقاسمها الفوز في مواجهتين أمام منافستها الإسبانية، لتتقدم البالغه من العمر "27 عاما" بـ 3-1 لكن اللاعبة الإسبانيه باسولس ريبيرا نجحت في ادراك التعادل.

استعادت ميار شريف المصنفة الأولى في البطولة توازنها، وترجح كفة التقدم لصالحها بنتيجة 4-3، تم تنجح في إرسال نهائي وتحسم المجموعة الأولى في الشوط التالي.

تقدمت ميار شريف من جديد ونجحت في كسر إرسال منافستها لتتقدم 4-2، لتصبح على بعد شوط واحد من التتويج الثاني على التوالي ببطولة.

ميار شريف في بطولة فالنسيا الدولية للتنس

وأهدرت اللاعبه المصريه ثلاث فرص لحسم اللقب في شوط إرسال باسولس ريبيرا، لترتكب اللاعبه الإسبانية خطأ مزدوجا يجعل نتيجة المباراة تبتسم للاعبة المصرية في مباراة استمرت لما يقارب الـ 100 دقيقة.

البطولة الثانية لـ ميار الشريف خلال أسبوع

لتكون بطولة فالنسيا الدولية للتنس هي الثانية بعد فوزها ببطولة ماكارسكا في كرواتيا الأسبوع الماضي.

وتوجت اللاعبه المصريه ميار شريف بأول لقب للمحترفات بعدما توجت في بارما بالعام الماضي.

ووصلت ميار شريف إلى آفاق جديدة في البطولة من فئة ألف نقطة في العاصمة الإسبانية مدريد، حين هزمت كارولين جارسيا وإليسه ميرتنز في طريقها إلى دور ربع النهائي قبل الخسارة أمام أرينا سبالينكا التي نالت اللقب.

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