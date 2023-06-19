إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية بالشرقية للتحقيق

قال سامح بدوى مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالشرقية، إن اللجان المشكلة أسفر مرورها داخل مركزى الزقازيق وههيا على رصد الآتي:

عدم حضور ٤ من العاملين بمقر مركز صحة الأسرة بقرية بنى عامر، كما تبين عدم تواجد ٤ من العاملين بالمركز، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب وترك العمل.

ورصدت اللجان أيضا؛ عدم حضور ٩ من العاملين بمقر وحدة بيشة قايد الصحية، وتغيب عدم ٤ من العاملين بالوحدة، وتغيب أيضا ٨ من العاملين بمقر وحدة صحة الأسرة بالمحمودية مركز ههيا، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب و ترك العمل.

وبالمرور على مقر الإدارة التعليمية بأولاد صقر، تبين عدم تواجد عدد ٢٦ من العاملين بالإدارة التعليمية بأولاد صقر وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

وعلى الفور، أحال محافظ إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير فى تقديم الخدمات للمواطنين.