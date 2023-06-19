محافظ القاهرة: إلغاء الإجازات للعاملين بالمجازر حتى انتهاء عيد الأضحى

تعمل على مدار ٢٤ ساعة خلال فترة العيد..

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى، لاستقبال عيد الاضحى، والغاء الإجازات للعاملين بالمجازر من أطباء ومعاونين وعمال، وجميع الأطباء القائمين على التفتيش والدفع بأعداد إضافية من الأطباء البيطريين للعمل في المجازر حتي انتهاء العيد لسرعة الأداء بالمجازر ومواجهة الزيادة في عدد المذبوحات .

وأشار محافظ القاهرة انه تم التنسيق بين مديريتي الطب البيطري والصحة ومديرية التموين لعمل حملات مشتركة للمرور علي كافة منافذ البيع وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة والثلاجات ، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

و أكد اللواء محافظ القاهرة في وقت سابق أنه سيتم تحرير محاضر بيئة لمن يقوم بذبح الأضاحى بالشارع ويترك المخلفات والدماء مشيرًا إلى أن قيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخالفة وتصل إلى ١٠ آلاف جنيه.

كما أكد محافظ القاهرة تشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم مع فتح كافة المجازر الحكومية بالقاهرة ( الآلي ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان ) لاستقبال أضاحي المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجاناً للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية طوال أيام العيد وتشمل الخدمة المجانية الكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة.

حظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة

وأكد محافظ القاهرة على حظر اقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور مشدداً على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة .

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنّ المجازر التابعة للمديرية تعمل على مدار ٢٤ ساعة خلال فترة العيد.

وطالب محافظ القاهرة هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة برفع مخلفات الذبح من الشوارع على الفور حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، وتحرير محاضر التلوث البيئي اللازمة .