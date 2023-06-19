ويسترن ديجيتال تطرح محرك أقراص SSD الأحدث لأجهزة PS5

أعلنت شركة ويسترن ديجيتال عن تعزيز مجموعتها من محركات الأقراص المُرخصة لأجهزة PlayStation® للألعاب الإلكترونية عبر إطلاقها لمحرك أقراص WD_BLACK SN850P NVMe الخاص بأجهزة PS5.

قالت سوزان بارك، نائبة رئيس الشراكات الاستراتيجية العالمية لدى ويسترن ديجيتال: "نستمر اليوم بتعاوننا مع شركة Sony Interactive Entertainment لندفع عجلة الابتكار ولنواصل وفاءنا بالتزامنا بإيجاد الحلول التي تعزز تجربة الألعاب للاعبين".

يتميّز محرك الأقراص الجديد بسعة أكبر وسرعات أعلى مقارنةً بالجيل السابق، إضافةً إلى تصميمه المُبدد الحراري الحصري الذي يمتلك شعار PlayStation، ومن المقرر أن يتوافر بسعة تصل إلى 4 تيرابايت ليُمكّن اللاعبين من مضاعفة سعة تخزين PS5 أكثر بأربع مرات، مما يمنحهم المزيد من المرونة لتخزين وتشغيل ما يصل إلى 100 لعبة. إضافةً إلى ذلك، يوفر محرك أقراص WD_BLACK SN850P NVMe SSD سرعات محسنة لأجهزة PS5 مقارنة بمحركات الأقراص من الجيل السابق، مما سيمكّن اللاعبين من مواكبة متطلبات أقوى الألعاب الحديثة بسهولة. وتم تحسين تصميم المبدد الحراري الجديد كلياً خصيصاً لجهاز PS5® ليوفر تثبيتاً سهلاً وخالياً من التعقيدات.

ومن المقرر أن يتوفر محرك أقراص WD_BLACK SN850P NVMe لأجهزة PS5 في الشرق الأوسط اعتباراً من شهر يوليو العام الجاري.

يوفر محرك الأقراص الجديد والمرخص رسمياً لأجهزة PS5 بفضل التحسينات المبتكرة والفريدة، راحة البال للاعبين عند تخزين ألعابهم الجديدة والمفضّلة على محرك تم اعتماده واختباره لتلبية احتياجات أحدث ألعاب PS5.