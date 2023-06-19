65% نموًا في راية فودز خلال الربع الأول من عام 2023

أعلنت شركة راية فودز، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، تحقيق نموٍ ملحوظٍ خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنظيره خلال عام 2022، إذ سجلت نسبة نمو إجمالي قدرها 65%، بتحقيقها مبيعات تبلغ 300 مليون جنيه منذ مطلع العام الجاري، في مقابل 165 مليون جنيه خلال الفترة نفسها عن العام الماضي.

قال عمر عبد العزيز، الرئيس التنفيذي لشركة راية فودز: "ندرس عدداً من عروض المستثمرين لزيادة رأس مال الشركة بقيمة 350 مليون جنيه لتمويل توسعاتنا خلال عام 2023-2024، كخطوة على طريق هدف تسجيل نمو مطرد في مبيعات الشركة، لتتخطى 120 مليون دولار (3.5 مليار جنيه) بنهاية عام 2026"، مُشيراً إلى أن الشركة تستهدف مبيعات قدرها مليار و500 مليون جنيه خلال عام 2023.

أضاف عبد العزيز: "تمضي أعمال راية فودز وتوسعاتها وفق خططنا الاستراتيجية المقررة. نحن فخورون بما حققناه من نمو ملحوظ خلال العام الجاري. ترجع نسب النمو إلى توسعاتنا المستمرة على مستوى العمليات والحضور الجغرافي في أكثر من 50 بلداً حول العالم في 6 قارات، وقد ارتفعت نسبة الصادرات لتحصد 98% من إجمالي إنتاج راية فودز في عام 2023 مقارنة بـنسبة 93% في عام 2022، إذ أثبتت منتجات راية فودز جودتها الفائقة في مُختلف الأسواق".

تابع الرئيس التنفيذي: "حققتنا كذلك توسعات زراعية هائلة من خلال شركتنا التابعة راية للحاصلات الزراعية، من 300 فدان خلال موسم 2022-2023 إلى 450 فدان خلال 2023-2024، كما أصبحت منتجات راية للحاصلات الزراعية معتمدة لدى أكبر سلاسل المتاجر في إنجلترا، وألمانيا، وأيرلندا، والسعودية، والإمارات".