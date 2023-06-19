تعرض شخصان للاصابة ، بجروح وكدمات في حادث انقلاب سيارة "تاكسي" اليوم الإثنين، على طريق القاهرة،أسيوط الصحراوي الغربي ، بعد الطريق الإقليمي بحوالي كيلو، إتجاه أسيوط، حيث كان يقلهما تاكسي وإنقلب بهما علي الطريق وتم نقل المصابين الى مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تفاصيل إصابة شخصين في حادث انقلاب تاكسي بطريق اسيوط الغربي

كانت البداية بتلقي شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، بلاغا من عمليات الإسعاف بالقاهرة، بانقلاب سيارة تاكسي كانت تقل مواطنين إلى محل عملهما بمحافظة بني سويف، ووجود مصابين.

وانتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف إلى مكان البلاغ على الفور، وتبينّ إنقلاب سيارة تاكسي على طريق أسيوط الغربي بعد الطريق الإقليمي، ووجود 3 مصابين وهم أحمد س ر (47 سنة) ومقيم بالقاهرة، مصاب بجرح بالجبهة طوله 2 سم وكدمة بالأنف، وبهاء ا (45 سنة) بدون إصابات ظاهرية، وجرى نقلهما إلى مستشفى نيورو إسبتياليا، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.

خلف حادث طريق أسيوط الغربي اليوم عن إصابة أحمد ب م "40 سنةط، سائق تاكسي ومقيم أبشواي بكدمة بالكتف، ورفض النقل إلى أي مستشفى.

وتم إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

كما كشفت المتابعة الامنية بأجهزة وزارة الداخلية، ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بمطروح، ونجحت في ضبط مرتكبي الواقعة.

كانت البداية بورود بلاغ لقسم شرطة مطروح بمديرية أمن مطروح، من أحد المستشفيات، يفيد باستقباله جثة أحد الأشخاص بها عدة جروح طعنية نافذة بالجسم، مقيم بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والدة المجني عليه، قررت توجه نجلها بمركبة تروسيكل لشراء بعض المستلزمات، وفي وقت لاحق، عثر الأهالي على المجني عليه وبه الإصابات المنوه عنها بدائرة القسم، دون المركبة المشار إليها.

وعلي الفور ،تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عامل خردة مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر باستدراج المجني عليه بزعم توصيله لإحدى المناطق بدائرة القسم وطلب منه مساعدته في إحضار حقائبه من داخل مبنى تحت الإنشاء.

وعقب ذلك غافله وتعدى عليه باستخدام سكين والاستيلاء على مركبة التروسيكل الخاص بالمجني عليه ولاذ بالفرار، وعقب ذلك باعها مقابل مبلغ مالي لعملية سيئ النية أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، وتم ضبطه وأرشد عن المركبة المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.