حادث انقلاب دراجة ينهي حياة شاب في الغربية

وقع حادث انقلاب دراجة نارية أسفل سيارة بسبب السرعة الزائدة، في شارع الجيش الرئيسي بمدينة زفتي التابعة لمحافظة الغربية، وهو ما أسفر عن وفاة شاب، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف ونقله إلى مشرحة المستشفى العام.

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الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، تلقت اخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من أهالي شارع الجيش إحدي الشوارع الرئيسية بمدينة زفتي، بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية كان يقودها شاب أسفل إحدي السيارات بسبب السرعة الزائدة أمام المفارق، ما أسفر عن وفاته، علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقله الي مشرحة المستشفى العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نصائح لتفادي الحوادث المرورية:

قدمت الإدارة العامة للمرور، نصائح وإرشادات هامة للمواطنين، لتجنب وقوع الحوادث المرورية، وحرصًا على سلامتهم الشخصية، لتفادي وقوعهم في الخطر.

وأوصت الإدارة العامة للمرور بإجراء فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة، فضلًا عن التأكد من وجود الإطار الاحتياطي وصندوق الإسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة، بالإضافة إلى تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح، كما شددت على ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

وأكدت الإدارة العامة للمرور، على عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة،كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة، مع الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامة المواطنين، بجانب الحرص على تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، أما وفي حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية، نوهت إدارة المرورة بضرورة ترك مسافة كافية بين السائق وبين السيارة التي أمامه، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ، بالإضافة إلى أخذ الحذر اللازم عند تغيير المسار أو الانعطافب السيارة، كما يجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات، وتجنب تغيير الحارات بشكل مفاجئ على الطرق السريعة، مع العلم بأن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار، وأشارت إدارة المرور إلى حتمية تجنب قيادة السيارة أثناء الشعور بالإرهاق، نظرًا لما يسببه ذلك على تركيز السائق أثناء القيادة.