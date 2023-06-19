أسعار اللحوم.. شهدت أسعار اللحوم خلال تعاملات اليوم الاثنين في الاسواق المصرية ومحال الجزارة، تباينا سعريًا، إذ تختلف الاسعار من منطقة لاخرى ومن تاجر لاخر، وسجل سعر اللحم البقري المستورد الأسباني نحو 155 جنيهًا «وزن 100 كيلو»، فيما سجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 300 كيلو) نحو 140 جنيهًا للكيلو، وقد تختلف الأسعار حسب المناطق وبين المحافظات.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار اللحوم الحية والمستوردة، وذلك قبل عيد الاضحى بايام قليلة، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمة السعرية للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على الاسعار خلال هذه الايام، وجاءت أسعارها على النحو الأتي:

أسعار اللحوم اليوم الاثنين في الاسواق المصرية

اللحوم

سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 500 كيلو) عند 117 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 400 كيلو) عند 120 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 300 كيلو) عند 123 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 250 كيلو) عند 125 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 200 كيلو) عند 120 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 100 كيلو) عند 120 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 400 كيلو) عند 139 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 300 كيلو) عند 140 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر اللحم البقري المستورد الاسباني بنحو 155 جنيهًا للكيلو (وزن 100 كيلو).

سجل سعر اللحم البقري المستورد الأرجواني بنحو 138 جنيهًا للكيلو (وزن 100 كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الأوكراني نحو 127 جنيهًا (وزن كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الكولومبي نحو 136 جنيهًا (وزن 500 كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الكولومبي نحو 138 جنيهًا (وزن 400 كيلو).

ومن ناحية أخرى فإن وزارة الزراعة تقوم باستمرار بالطرح في منافذها على مستوى الجمهورية لحومًا بتخفيضات تصل من 25 إلى 30%، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للتيسير على المواطنين.