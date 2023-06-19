أسعار الخضروات اليوم الإثنين بسوق العبور

أسعار الخضار..ارتفعت أسعار الخضار، خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الاثنين في الاسواق المصرية وسوق العبور للجملة، وتراجعت أسعار بعد الاصناف قبل حلول عيد الاضحى المبارك بحوالي اسبوع، مما ادى إلى ترقب ربات البيوت الاسعار وبحثهم الدائم لها على محرك بحث جوجل لحين انخفاضها للتخزين قبل اجازة العيد.

وتستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الخضار خلال تعاملات اليوم الاثنين في الأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، وتحرص بوابة الوفد على تقديم خدماتها السعرية بصورة لحظية ويومية، لإرضاء متابعيها المهتمين بهذا الشأن، للوقوف على آخر المستجدات السعرية لأسعار السلع لاسيما الخضار، وجاءت أسعاره على النحو الآتي:

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور للجملة

الخضار

سعر الطماطم بين 2.5 : 3.5 جنيه للكيلو (شوال).

سعر البطاطس بين 5.5 : 7.5 جنيه للكيلو (شوال).

سعر البصل بـ 8.5 : 13.5 جنيه للكيلو ( شوال).

سعر الكوسة من 8 : 12 جنيهًا (قفص).

سعر الجزر بدون عروش من 4 : 7 جنيهات (شوال).

سعر الفاصوليا من 12 : 15 جنيهًا للكيلو ( شوال-تكنة بلاستيك).

سعر الباذنجان البلدي 4.5 : 7 جنيهات للكيلو.

سعر الباذنجان الرومي 5 : 7.5 جنيه للكيلو (شوال-كرتونة-قفص).

سعر الباذنجان الأبيض من 5.5 : 7 جنيهات للكيلو ( شوال-قفص).

سعر الفلفل الرومي بلدي 7 : 13 جنيهًا للكيلو (قفص-شوال).

سعر الفلفل الرومي صوب 7 : 13 جنيهًا للكيلو.

سعر الفلفل حامي بلدي من 7 : 12 جنيهًا للكيلو.

سعر الفلفل حامي صوب من 7 : 12 جنيهًا للكيلو.

سعر الفلفل الألوان من 8 : 20 جنيهًا للكيلو ( قفص).

سعر الملوخية بين 3 : 5 جنيهات للكيلو (قفص).

سعر الخيار صوب 8 : 12 جنيهًا للكيلو (قفص).

سعر الخيار بلدي 5 : 9 جنيهات للكيلو (قفص).

أسعار البامية من 18 : 24 جنيهًا للكيلو (مقطف خوص).

سعر القلقاس بين 5 : 9 جنيهات للكيلو (شوال).

أسعار الثوم من 18 : 24 جنيهًا للكيلو (شوال-كرتونة).

سعر اللفت 1.5 : 2.5 جنيه للكيلو ( شوال).

أسعار البنجر 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال).

سعر ورق عنب بناتي من 20 : 30 جنيهًا ( شوال).

سعر ورق عنب بلدي من 20 : 30 جنيهًا ( شوال).

أسعار الخس الرابطة 6 جنيهات ( شوال).

سعر خس الكابوتشي 3 : 4 جنيهات (الرابطة).

سعر الكرنب 2.5 : 3.5 جنيه (الواحدة 3 كيلو).

سعر كرنب سلطة 8 جنيهات (الواحدة 2 كيلو)

سعر كرنب أحمر 6.5 جنيه (الواحدة كيلو)

سعر القرنبيط 3 : 4 جنيهات (الواحدة 2 كيلو)

سعر البروكلي 5 : 8 جنيهات.

سعر فجل أحمر 3 : 4 جنيهات (الرابطة كيلو)

شبت 60 : 80 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

بقدونس 60 : 80 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

جرجير 60 : 80 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

كسبرة 60 : 80 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

سجل سعر نعناع 7.5 جنيه للكيلو (100 رابطة).

سجل سلق 7.5 جنيه للكيلو (10 رابطة كيلو).

سعر قرع عسل 18 : 24 جنيهًا (الواحدة 6 كيلو).

سعر عيش الغراب 80 جنيهًا (كرتونة 2 كيلو).