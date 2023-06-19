أحمد العوضي ينفصل عن ياسمين عبد العزيز| ويبوح بنصيحة نور الشريف

شارك الفنان أحمد العوضي زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز أكثر من عمل درامي منهم إثنين متتاليين، مما لقيا نجاحًا وحب الجمهور لهما، إلا أن للعوضي رأي آخر، ليقرر الإنفصال عنها.

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أحمد العوضي ينفصل عن ياسمين عبد العزيز في رمضان 2024

وأوضح أحمد العوضي في أحدث تصريحاته أنه سينفصل فنيًا عن ياسمين عبد العزيز في رمضان القادم 2024، ولكن لا يمانع التعاون معها في عمل جديد على الإطلاق.

وكشف أحمد العوضي عن طبيعة مسلسلة في رمضان القادم، حيث سيحمل طابعًا شعبيًا، بالتعاون مع شركة سينرجي.

نصيحة نور الشريف لأحمد العوضي

ولفت: " الفنان الراحل نور الشريف أول واحد اكتشفني وكان لما بيقعد وكان دايما طول الوقت يقول لي لازم توسع مداركك وتقرأ كل حاجة ولو ورقة جرنال لأنك وارد تتسأل في أي حاجة ".

واختتم: "مرة قلت للفنان نور الشريف أنت قلت لي هتبقى نجم وأنا ما بقتش نجم وما حدش بيكلمني قال لي يبقى فيه حاجة ناقصة وكل بني آدم وله وقته وهل لما الوقت يجي لك هتبقى جاهز؟ اشتغل عشان تبقى جاهز من كل حاجة ثقافة ورياضة وتنمي مهاراتك التمثيلية لأن الفرص ما بتجيش إلا مرة واحدة وهنا ابتدا الكلام يعلم جوا دماغي واخدت النصيحة وعملت بيها".

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أعمال جمعت أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

تعاون أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز في 3 مسلسلات، وهم: مسلسل "ضرب نار" في رمضان 2023، ومسلسل "اللي مالوش كبير" في رمضان 2022، وفي مسلسل “لآخر نفس" طُرح عام 2019.

آخر أعمال أحمد العوضي

يعد مسلسل ضرب نار هو آخر أعمال أحمد العوضي الفنية، والذي نافس به في موسم دراما رمضان 2023، وجسد خلاله شخصية جابر أبو شديد الكوماندا، وضم المسلسل العديد من الفنانين، منهم: ياسمين عبد العزيز، ماجد المصري، انتصار، سهير المرشدي، إيمان السيد، ضياء عبد الخالق، مها نصار، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود، تامر مجدي، تيسير عبد العزيز والمسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن وتحت قيادة المخرج مصطفى فكري.