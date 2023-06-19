المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لديلر أسيوط

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط ، بمعاقبة شخص بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتجاره في جوهر الحشيش بناحية قرية الزاوية بمركز أسيوط.

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صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد مختار الأحمداوي وعماد فؤاد بشاري الرئيسان بالمحكمة و وأمانة سر خميس محمود عبد المحسن.

تعود وقائع القضية 19792 لسنة 2022 جنايات مركز أسيوط إلى ورود معلومات لمعاون مباحث مركز شرطة أسيوط تفيد بقيام "سلمان . ا . م" مقيم قرية الزاوية بالاتجار في المواد المخدرة.

جوال بلاستيكي بداخله 110 آلاف جنيه فئات مالية

وبتقنين الإجراءات قادت مباحث مركز شرطة أسيوط قوة من الشرطة وتمكنوا من ضبط المتهم بمنزله وبتفتيشه عثر بحوزته على 2 فرش كبير لجوهر الحشيش المخدر وبتفتيش المنزل عثر على جوال بلاستيكي بداخله 110 آلاف جنيه فئات مالية مختلفة بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات.

وفى سياق متصل فقد قضت محكمة جنايات كفر الشيخ (الدائرة الثانية)، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد عزمي أبوزيد، وسكرتارية محمد أبوطالب، حضوريًا بمعاقبة عاملين بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمهما مبلغ 100 ألف جنيه، وذلك لإدانتهما بالاتجار في جوهر الهيروين المخدر، وإحرازهما سلاحًا ناريًا وطلقات تستخدم لذات السلاح.

وذلك في أحداث القضية رقم 216 لسنة 2023 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 583 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية أحال كل من "ياسر.ع.ف.ص"، 28 عامًا، و"هشام.ع.ف.ح"، 28 عامًا، ويقيمان بقرية دفرية التابعة لمركز كفر الشيخ إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمتهما عما أسند إليهما.وتبين أنهما في يوم 5 يناير 2023 بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ أحرزا وحازا جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار، كما حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش"، وذخائر عبارة عن 3 طلقات تستخدم في ذات السلاح.