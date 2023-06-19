بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمة بإنهاء حياة ابنها بالشرقية

بدأت ثاني جلسات محاكمة سيدة فاقوس، منذ قليل، وقامت المتهمة بـ إنهاء حياة ابنها الطفل ذو الخمس سنوات وتقطيع جثمانه، وأكل بعضها بعد طهيها، قبل قليل، أمام هيئة محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية وسط إجراءات أمنية مُشددة.

محكمة جنايات الزقازيق

ومن المتواقع نظر محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، اليوم الاثنين، خلال وقائع ثاني جلسات محاكمة سيدة فاقوس المتهمة بإنهاء حياة طفلها وتقطيع جثته، سماع مرافعة الدفاع ومناقشة بعض شهود الإثبات في القضية التي تحمل رقم 8619 جنايات مركز شرطة فاقوس لسنة 2023، المُقيدة برقم 844 جنايات كلي شمال الزقازيق لسنة 2023.

وتعقد وقائع ثاني جلسات محاكمة سيدة فاقوس المتهمة هناء محمد حسن، صاحبة السبعة وثلاثين ربيعًا، أمام هيئة الدائرة الأولى في محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيى عادل صادق، وشادي المهدي عبدالرحمن، وأمانة سر نبيل شكري.

وقد تواجه المتهمة هناء محمد حسن، المعروفة إعلاميًا بـ سيدة فاقوس قاتلة طفلها، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لـ طفلها المجني عليه ذو الخمسة أعوام سعد م س.

وقد شهدت الجلسة الأولى حديث المتهمة هناء محمد حسن أمام رئيس المحكمة حول تعرضها لسحر دفعها لارتكاب جريمتها، إذ قالت المتهمة خلال أولى جلسات محاكمتها: أنا معمول لي عمل وما كنتش دارية باللي عملته ليلتها وندمانة على اللي عملته.

إصابة 6أشخاص بحادث تصادم سيارتين

وقد تعرض 6 أشخاص للاصابة ، جراء حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نصف نقل، أعلى طريق القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية اتجاه الدائري بمنطقة أبو الغيط، وجرى نقل المصابين لمستشفى قليوب لاتخاذ اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وكانت البداية ، بتلقي أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من مرفق الإسعاف، بوقوع حادث أمام شرطة الإعلانات أعلى طريق القناطر اتجاه الدائري بمنطقة أبو الغيط، التابعة لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى نصف نقل، ووجود مصابين.

و انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 6 أشخاص بإصابات متعددة، ودفع مرفق إسعاف القليوبية، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى قليوب لتلقى العلاج، وتم إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق، ووضع السيارات المتهشمة بجانب الطريق وعادت حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى، وحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.