أسعار الفراخ.. شهدت أسعار الدواجن خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين في الأسواق المصرية ومحال الدواجن تراجعًا ملحوظا، إذ هبط سعر الكيلو بنحو 8 جنيهات مقارنة بـأسعار الأسبوع الماضي، بعد أن تراجعت أسعار الأعلاف ومدخلاتها مجددا هذا الأسبوع، وانخفض سعر كيلو البانيه اليوم ليبدأ من 148 جنيهًا ، بعد ما وصل 170 قبل أيام ، فيما سجّل سعر كيلو البانيه الأمهات نحو 125 جنيهًا.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدواجن صباح اليوم الاثنين في أسواق الصاغة المصرية، وتحرص الوفد على تقديم أبرز وأهم الأخبار المحلية والعالمية للسلع لاسيما أسعار الفراخ للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ عليها في الاسواق المصرية بعد التوتر الذي شهدته الدواجن والاعلاف خلال فترة قاربة العامين من الارتفاع والانخفاض، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم الاثنين في الاسواق المصرية

الدواجن

وهبطت أسعار الدواجن لتسجل اليوم بدءا من نحو 67 جنيها في المحلات بعدما كانت بين 75 و78 جنيها قبل أيام قليلة، وتسجل في المزرعة بدءا من 65 جنيها.، فيما سجّل سعر كيلو الفراخ الأمهات 58 جنيهًا في المزرعة وفي المحلات بدءا من 60 جنيهًا.

سعر البانيه في السوق

وتراجع سعر كيلو البانيه اليوم ليبدأ من 148 جنيهًا ، بعد ما وصل 170 قبل أيام ، فيما سجّل سعر كيلو البانيه الأمهات نحو 125 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 65 جنيهًا في المزرعة، و67 جنيهًا وقد يصل إلى 72 جنيهًا للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.

الفراخ البلدي : 90 -100 جنيه للكيلو.

الدواجن الساسو: 90- 95 جنيهًا للكيلو.

الأوراك: بين 73- 80 جنيهًا للكيلو.

بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 148- 160 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

الصدور بالعظم: تبدأ من 105 جنيهات للكيلو.

سعر الأجنحة : 50 -55 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل : 40-45 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء: 58 جنيهًا في المزرعة، و60-65 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

وتجدر الإشارة إلى أن صناعة الدواجن مرت بأزمة كبيرة منذ نهايات عام 2022 تأثرا بأزمة نقص النقد الأجنبي، وتراجع الإفراجات عن شحنات خامات الأعلاف وهو ما تسبب في ارتفاعات قياسية بأسعار طن العلف وتخطية حاجز الـ 30 ألف جنيه ولفت الاتحاد في مذكرته أن تلك الشحنات كانت بمثابة دعم لمنتجين الدواجن الاتراك خاصة أن كميات المجزأت التي دخلت مؤخرا تم توزيعها على كبرى شركات تصنيع الأغذية والفنادق الكبرى ولم يستفد منها المواطنين الأكثر احتياجا كحل لارتفاع أسعار الدواجن المحلية.