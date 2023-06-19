أحمد عبد الخالق: بطولة مصر الشرق الأوسط شهدت مشاركة 200 متسابق من 12 دولة

أشاد أحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للفعاليات والأحداث الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، ببطولة مصر الشرق الاوسط REV IT UP Festival لسباقات السيارات والتي اقيمت تحت رعاية وإشراف وزارة الشباب والرياضة وبتنظيم من فريق Rev it up بالتعاون مع الاداره العامه للسياحه والفاعليات الرياضية.

وأشار إلى أن البطولة شهدت مشاركة عدد كبير من المتسابقين من أبطال مصر والدول العربية ولجنة تحكيم من نخبة من ابطال رياضة السيارات، لافتا إلى مشاركة 200 متسابق من 12 دولة، وذلك من مختلف الفئات "محترفين، مبتدئين ، سيدات ،ذوي الهمم، وفئات الجونيورز من الاطفال".

واختتمت أمس فعاليات بطولة مصر الشرق الاوسط REV IT UP Festival لسباقات السيارات والتي أقيمت تحت رعاية وإشراف وزارة الشباب والرياضة.

وجاءت نتائج البطولة متمثلة فى حصول مهند شوقي علي المركز الاول وجاء في المركز الثاني مجدي اشرف ، والمركز الثالث هيثم سمير، وحصل فى منافسات الجولة الثالثة من سباق السرعة الكابتن تامر باشات على المركز الاول وجاء في المركز الثاني ناصر الفيومي والمركز الثالث محمد اشرف، وعلى مستوى الفرق حصل فريقREV IT UP على المركز الاول و فريق Full boost المركز الثاني وحصل فريق Hashim Team على المركز الثالث .

ويعد سباق REV IT UP Festival من اقوى الفاعليات التي تقدمها البطولة ضمن جولاتها على مدار العام والتي تصل الى ٨ جولات سبيد ودريفت، وحضر السباقات نحو ٣ آلاف من المشجعين، اضافة إلى مشاركه العديد من الدراجات النارية فى استعراض خاص خلال فاعليات السباق