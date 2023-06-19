عاجل
7 مليارات دولار إجمالي استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر
الإثنين 19 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

أحمد عبد الخالق: بطولة مصر الشرق الأوسط شهدت مشاركة 200 متسابق من 12 دولة

بوابة الوفد الإلكترونية

أشاد أحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للفعاليات والأحداث الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، ببطولة مصر الشرق الاوسط REV IT UP Festival لسباقات السيارات والتي اقيمت تحت رعاية وإشراف وزارة الشباب والرياضة وبتنظيم من فريق Rev it up بالتعاون مع الاداره العامه للسياحه والفاعليات الرياضية.

txt

وزير الشباب يؤكد الاهتمام بنشر رياضة سباق السيارات

وأشار إلى أن البطولة شهدت مشاركة عدد كبير من المتسابقين من أبطال مصر والدول العربية ولجنة تحكيم من نخبة من ابطال رياضة السيارات، لافتا إلى مشاركة 200 متسابق من 12 دولة، وذلك من مختلف الفئات "محترفين، مبتدئين ، سيدات  ،ذوي الهمم، وفئات الجونيورز من الاطفال".

واختتمت أمس فعاليات بطولة مصر الشرق الاوسط REV IT UP Festival لسباقات السيارات والتي أقيمت تحت رعاية وإشراف وزارة الشباب والرياضة.

وجاءت نتائج البطولة  متمثلة فى حصول  مهند شوقي علي المركز الاول  وجاء في المركز  الثاني مجدي اشرف ، والمركز الثالث هيثم سمير، وحصل فى  منافسات الجولة الثالثة من سباق السرعة  الكابتن  تامر باشات على المركز الاول وجاء في المركز الثاني ناصر الفيومي والمركز الثالث محمد اشرف، وعلى مستوى الفرق حصل فريقREV IT UP على المركز الاول و فريق Full boost المركز الثاني وحصل فريق Hashim Team على المركز الثالث .

ويعد سباق  REV IT UP Festival من  اقوى الفاعليات التي تقدمها البطولة ضمن جولاتها على مدار العام والتي تصل الى ٨ جولات سبيد ودريفت، وحضر السباقات نحو ٣ آلاف من المشجعين، اضافة إلى مشاركه العديد من الدراجات النارية فى استعراض خاص خلال فاعليات السباق

مواد متعلقة

اليوم.. محاكمة 5 متهمين في قضية ولاية الإسماعيلية

فكرة إمرأة.. قصة الاحتفال بعيد الأب عالميًا

وزير التنمية المحلية يصل محافظة كفر الشيخ لتفقد بعض المشروعات الخدمية

مدبولي يستعرض تقريرًا لجهود "صندوق تحيا مصر" خلال الربع الأول من 2023

الأطباء تفتح الباب للترشح للتجديد النصفي غدًا

عضو مجلس الأهلي يستقبل بعثة منتخب ماليزيا للكاراتيه
الجريدة الورقية