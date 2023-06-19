إسكان الشيوخ تناقش الاستعانة بـ"التشكيليين"

تعقد لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، اجتماعا لاستكمال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة عائشة عبد الغنى بشأن استخراج تراخيص البناء لأعضاء الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالإدارة المحلية بالشرقية المسجلة برقم 22 لسنة 1982 والخاضعة لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981

وتناقش اقتراحين برغبة بشأن الإستعانة بـ التشكيليين وغيرهم من الفنانين في لجان للتخطيط العمرانى لمراعاة البعد الجمالى في البناء، وأيضا الاقتراح برغبة بشأن تعليق لافتات تعريفية بالشوارع لإعطاء نبذة عن الشخصية التي يحمل الشارع اسمها مع استحداث نظام إلكتروني لجمع أسماء الشوارع على مستوى الجمهورية.

أعمال الصرف الصحي

كما تناقش المقترح المقدم من النائب وليد التمامي بشأن "سرعة الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بقرية الكاشف الجديد وتوابعها مركز الزرقا – محافظة دمياط"، كما تناقش أيضا المقترح المقدم من النائب أحمد القناوي بشأن "تقنين أوضاع الورش الصناعية بالظهير الصحراوي لقرية الأعقاب بمركز أسوان، وبحث كيفية تعديل تصميم قرية الهلال الأحمر المهجورة لتكون مقرا لهذه الورش".