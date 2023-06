وزير الشباب يؤكد الاهتمام بنشر رياضة سباق السيارات

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الاهتمام بنشر رياضة سباق السيارات التى تشهد إقبالا كبيرا من الممارسين خلال الفترة الماضية، والمشاركة فى تنظيم العديد من الفعاليات الخاصة بها على مستوى مختلف المحافظات.

أشاد الوزير بالإقبال على المشاركة فى بطولة مصر الشرق الاوسط REV IT UP Festival لسباقات السيارات، والتنظيم المتميز لكافة فعاليات السباق الذى شهد تنافساً قوياً بين المشاركين.

جاء ذلك خلال ختام فعاليات بطولة مصر الشرق الاوسط REV IT UP Festival لسباقات السيارات والتي اقيمت تحت رعاية وإشراف وزارة الشباب والرياضة وبتنظيم من فريق Rev it up بالتعاون مع الاداره العامه للسياحه والفاعليات الرياضية بالوزارة وبحضور احمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للفعاليات والأحداث الرياضية ومجموعة العمل من الوزارة وسامح عبد القوي مدير البطولة

شهدت البطولة مشاركة ٢٠٠ متسابق من ١٢ دوله، واقيمت على مدار يومين بحديقة الأسرة بالقاهرة الجديدة والتى احتضنت اولى جولات الدريفت لهذا العام بمشاركة عدد كبير من المتسابقين من ابطال مصر والدول العربية ولجنة تحكيم من نخبة من ابطال رياضة السيارات.

وجاءت نتائج البطولة متمثلة فى حصول مهند شوقي علي المركز الاول وجاء في المركز الثاني مجدي اشرف ، والمركز الثالث هيثم سمير، وحصل فى منافسات الجولة الثالثة من سباق السرعة الكابتن تامر باشات على المركز الاول وجاء في المركز الثاني ناصر الفيومي والمركز الثالث محمد اشرف، وعلى مستوى الفرق حصل فريقREV IT UP على المركز الاول و فريق Full boost المركز الثاني وحصل فريق Hashim Team على المركز الثالث .

وشارك فى سباق السرعة عدد كبير من المتسابقين من مصر والدول العربية واليابان ، وذلك من مختلف الفئات "محترفين ،مبتدئين ، سيدات ،ذوي الهمم ،وفئات الجونيورز من الاطفال".

ويعد سباق REV IT UP Festival من اقوى الفاعليات التي تقدمها البطولة ضمن جولاتها على مدار العام والتي تصل الى ٨ جولات سبيد ودريفت، وحضر السباقات نحو ٣ آلاف من المشجعين ، اضافة إلى مشاركه العديد من الدراجات النارية فى استعراض خاص خلال فاعليات السباق