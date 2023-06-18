نقل 15 طالبا إلى المستشفى بعد حادث تصادم بأسوان

نقل 15 طالب من طلاب الثانوية الأزهرية إلى المستشفى، بعد تعرضهم لحادث في محافظة أسوان، خلال عودتهم من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي، حيث اصطدمت سيارة النقل التي يستقلوها بأخرى.

وجه مدير المرفق بالدفع بـ 8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لنقل الحالات، وتم نقل الطلاب إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية.

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتى نقل بالقرب من مدخل قرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو.