مع اقتراب عيد الأضحى المبارك2023، يسعى الككثير من أصحاب المعشات الذين يتخطى عددهم 10 ملياين مستحق، إلى معرفة موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023، بغية التمكن من شراء مستلزمات المنزل.

أماكن صرف معاشات شهر يوليو 2023

ويتم صرف معاشات شهر يوليو 2023، من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة بالبنوك والبريد، والمحافظ الإلكترونية، ومنافذ شركة فوري، حيث يتم صرف المعاشات، يوم السبت الأول من يوليو المقبل والموافق اليوم الرابع لـ عيد الأضحى المبارك، وفقًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

زيادة معاشات شهر يوليو 2023

من يتقاضون معاش 1300 جنيه بعد الزيادة يحصلون على 1495جنيهًا.

من يتقاضون 2300 جنيه بعد الزيادة يحصلون على 2645 جنيها.

من يتقاضون 3500 جنيه بعد الزيادة يحصلون على 4025 جنيها.

من يتقاضون 4300 جنيه بعد الزيادة سحصلون على 4945 جنيها.

من يتقاضون 5300 جنيه بعد الزيادة يحصلون على 6095 جنيها.

من يتقاضون 6500 جنيه بعد الزيادة يحصلون على 7475 جنيها.

شرائح صرف معاشات شهر يوليو2023

من يتقاضى معاش أقل من 1000 جنيه يتم الصرف يومي 1 يوليو، و2 يوليو 2023.

من يتقاضى معاش أقل من 2000 جنيه يتم الصرف يومي 3 يوليو، و4 يوليو 2023.

من يتقاضى معاش أقل من 3000 جنيه يتم الصرف يومي 5 يوليو، و6 يوليو 2023.

ضوابط للجمع بين أكثر من معاش

نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أنه استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها، يجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش فى الحدود الآتية:

ـ يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار.

ـ يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.

ـ تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها

بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

ـ يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

ـ يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

ـ يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.