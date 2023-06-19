آخر اقترانات للقمر خلال يونيو الجاري

تشهد سماء مصر والعالم آخر اقترانات للقمر خلال شهر يونيو الجاري، حيث أن مشاهدة الظواهر الفلكية ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء، فضلا عن أن الظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض ، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلي الشمس بالعين المجردة عموما يضر بالعين كثيرًا.



كما يمكن القول بأنه ليس هناك علاقة بين حركة الاجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض فهذا ليس من الفلك بل من التنجيم والذي يعد من العلوم الزائفة المتعلقة بالعرافة والغيبيات مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه.

آخر اقترانات للقمر



وكشف الدكتور أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي"الفيسبوك"، أن هناك آخر اقترانات للقمر خلال شهر يونيو منها اقتران القمر مع النجم بولوكس، واقتران القمر مع الزهرة والمريخ وخلية النحل.

الدكتور أشرف تادروس

اقتران القمر



وأضاف تادروس، أن اقتران القمر مع النجم بولوكس يكون ليلة 20 يونيو في برج الجوزاء "التوأمان"، حيث نراهما بالعين المجردة السليمة متجاوران في السماء بعد غروب الشمس وعند دخول الليل إلى أن يبدأ غروب هذا المشهد في الـ 9:50 مساءًا تقريبًا.

وذكر، أن بولوكس هو نجم عملاق برتقالي اللون أكبر من الشمس بنحو ثلاثة أضعاف ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية، فضًلا عن أن هناك اقتران آخر للقمر يومي 21 و22 يونيو مع الزهرة والمريخ وخلية النحل.

اقتران القمر

اقتران القمر مع كوكب الزهرة



وأفاد تادروس، أن اقتران القمر مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) وكوكب المريخ (الكوكب الأحمر) والحشد النجمي خلية النحل Beehive الواقع في برج السرطان على بُعد 580 سنة ضوئية من الأرض ، والذي يبلغ عمره 600 مليون سنة .

ويعد هذا الاقتران الرباعي البديع يمكن مشاهدته باتجاة الغرب عند دخول الليل في ذلك اليوم، حيث أن كوكبي الزهرة والمريخ يمكن رؤيتهما بالعين المجردة السليمة ، اما حشد خلية النحل فنظرًا لصعوبة رؤيته بالعين المجردة لذا يتطلب الأمر إستخدام نظارة معظمة أو تلسكوب صغير، إذ يبدأ غروب هذا المشهد بحلول الساعة 10:35 مساءًا تقريبًا.