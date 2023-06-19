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الإثنين 19 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

اقتصاد

بنك القاهرة يطرح حساب «ميجا توفير» بعائد يصل إلى 15%

بوابة الوفد الإلكترونية

 

يقدم بنك القاهرة لعملائه حساب «ميجا توفير» ذى العائد الشهرى، والذى يتمتع بالعديد من المزايا التنافسية لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، وذلك بعائد تنافسى يصل إلى 15%.

ويوفر حساب «ميجا توفير» مزايا التأمين المجانى على الحياة والتى تبدأ من سن 18 سنة حتى بلوغ العميل سن 65 سنة وذلك بحد أدنى للرصيد 50,000 جم طوال مدة الحساب وبحد أقصى 200,000جنيه، كما يتيح الحساب أيضًا الحصول على بطاقة خصم مباشر مجانية للإصدار الأول فقط ونقاط ترحيبية عند إصدار بطاقة الائتمان ونقاط اضافية على كل معاملة.

ويمكن فتح الحساب للعملاء الافراد فقط بالعملة المحلية، وفتح الحساب للقصر أقل من 16 عاماً بالولاية الطبيعية ومن هم أكبر من 64 عاماً بدون التغطية التأمينية.

 

 

 

 

الجريدة الورقية