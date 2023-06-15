عاجل
الذهب يواصل النزيف رغم تثبيت الفائدة
الخميس 15 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

المرور تحرر84911 مخالفة متنوعة

حملات مرورية
حملات مرورية

وجهت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية بمختلف المحافظات.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن ضبط 84911 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 19010 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 942 مخالفة السير بدون تراخيص، 18 مخالفة موقف عشوائى، 14 مخالفة شروط التراخيص.  

 وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

وتكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أي كثافات مرورية.

 

مواد متعلقة

السيسي: كل اللي بنعمله مش علشانا احنا (شاهد)

قانون الوصاية .. قضايا رصدتها الدراما ساهمت في تغيير الواقع

عاجل إلى وزير الزراعة

إلى قلب فضيلة الإمام الأكبر

هشام زين يطرح أحدث أغانيه بعنوان "على قديمو"

مهاجم اتحاد العاصمة على رادار الزمالك لضمه بالمجان

الجريدة الورقية