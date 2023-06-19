معوض: فيتوريا يريد صناعة جيل جديد لـ منتخب مصر

أكد سيد معوض، أن روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر، كان يريد إعطاء الفرصة لبعض اللاعبين في المشاركة أمام جنوب السودان، مشيدًا بحديث المدرب والتفكير في المرحلة المقبلة وإعادة الكرة المصرية لوضعها الطبيعي على قمة إفريقيا.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: نتائج منتخب مصر مع فيتوريا طبيعية، لكن الأهم هو تقديم نتائج جيدة في أمم إفريقيا، وان تكون مجرد تجهيز لخلق جيل قوي من أجل الصعود لكأس العالم القادمة بل والظهور بشكل جيد في المونديال".

وأضاف: "فيتوريا يريد إعطاء لاعبين خبرات دولية، ومن الصعب الاعتماد على لاعبين كبار في السن لأن الهدف هو عمل جيل جديد لمنتخب مصر".

وواصل: "كل الأندية في العالم أصبحت تعتمد على لاعبين شباب أقل من عشرين عامًا، وهي النقطة التي تنقص الأندية في مصر حتى الآن".

وحول إمكانية تعاقد الأهلي مع يحيى عطية الله، قال معوض: "لاعب مؤثر وقدم مستوى مبهر في كأس العالم مع منتخب المغرب، ومع الوداد قدم مستوى طيب، وسنه وصل لـ28 عاما، فهو يعطي 3 سنوات مع أي نادٍ بمستوى جيد كما أنه لاعب مجاني، لكن وجود علي معلول لا يمنع اتمام الصفقة".

وزاد: "الأهلي يتواجد فيه كريم الدبيس والذي لعب موسمين مع دجلة في الدوري، كما يتواجد محمد اشرف ولاعبين آخرين".

شبانة: الأهلي سيحقق مكاسب كبيرة تواجده في إصدار لعبة فيفا 24

على جانب آخر أكد الإعلامي محمد شبانة، أن تواجد النادي الأهلي في إصدار لعبة "فيفا 24" يحقق مكاسب مادية ومعنوية.

وقال شبانة : "الأهلي سيحقق شهرة عالمية إضافية، خصوصا في ظل انتشار ألعاب "البلاي ستيشن" على مستوى العالم، والأطفال الآن في مصر يعرفون كل نجوم الكرة العالمية بسبب تلك الألعاب، واصبح هناك تنافس بين الشباب والأطفال واللعب أونلاين بين متنافسين من دول مختلفة".

وأضاف: "سنجد لاعبين الأهلي الشناوي وبيرسي تاو وعبدالمنعم وكهربا أسمائهم تترد في لعبة الفيفا مع الإصدار الجديد، والأهلي سيحصد مكاسب مالية بعد اضافة الفريق للعبة".

وواصل: "الشركة المسئولة ES sportعن اصدارات العاب الفيفا حصدت أرباح أكثر من 20 مليار يورو على مدار السنوات الماضية، والاتحاد الدولي ربح 150 مليون يورو نظير بيع مسابقاته لهذه الشركة، وتعاقدوا مع الدوري الانجليزي بـ100 مليون يورو، والفلوس تقسم بين الرابطة والأندية".

وأكمل: "هناك شركة كونامي اليابانية، ايضا تعاقدت مع أندية أوروبية كبرى مثل يوفنتوس وبرشلونة، الأمور كبيرة للغاية وليس مجرد شاب يمسك "دراع بلاي ستيشن" بل هي منافسات قوية وتسويق كبير وأموال غزيرة للغاية".

وأتم: "هناك تطور واضح بالنسبة للفكر التسويقي وتواجد النادي في هذه اللعبة أمر كبير، وليس مجرد خبر عابر".