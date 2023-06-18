حقيقة ظهور أسماك قرش بشواطيء الإسكندرية (فيديو)

كشف الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بـ الإسكندرية، حقيقة وجود أسماك قرش بشواطيء الإسكندرية واصطيادها عن طريق صيادين، بحسب ما تم تداوله على مواقع التواصل.

القروش الصغيرة موجودة في البحر المتوسط بسبب موسم التزواج

وقال عبدالرازق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه على فضائية ON مساء اليوم الأحد أنه تم التواصل فور ورود تلك الصور مع علماء معهد البحار، وأكدوا أنه من الطبيعي أن تكون القروش الصغيرة موجودة في البحر المتوسط بسبب موسم التزواج لكن موطنها يبعد مابين 2.5-3 كيلو متراً عن شواطيء الإسكندرية، مؤكدًا أن الصور المرصودة لأسماك قرش ليست في شواطيء الإسكندرية وليست في مصر نهائيًا.

وأكد أن شواطيء الإسكندرية آمنة وسواحل البحر المتوسط بشكل عام آمنة، لأن هذه الأسماك لها طبيعة خاصة وتعيش على أعماق كبيرة ولاتعيش في المياه الضحلة حيث تختلف درجة حرارة الشواطيء عن درجة حرارة الأعماق".

وشدد على أنه مع اختلاف درجات الحرارة بين الأعماق والمياه الضحلة فإن الأغذية التي تحتاجها القروش لاتتوافر على السواحل والشوطيء حيث أن الغذاء في الأعماق هو ما يناسبها ورغم ذلك شدد عبد الرازق أن محافظ الإسكندية اللواء محمد الشريف اصدر تعليمات بتشكيل مجموعات عمل ممتدة على شواطيء الإسكندرية من المختصين لمتابعة أية ظواهر غير طبيعية وتم التنبيه على الصيادين الإخطار فور رصد أي نوعية من تلك الأسماك والقروش الصغيرة للتعامل الفوري معها.

ومن المقرر دراسة وتتبع حركة 3 أنوع من القروش هي “تايجر” و”ماكو” و”أوشينك” لأن جميع الهجمات المسجلة السابقة على البشر في مصر كان وراءها الأنواع الثلاثة، الأشرس بالبحر الأحمر.



وكشف مسؤولو أجهزة البيئة بالبحر الأحمر، عن أن عدد الأجهزة يصل50 جهازا أميركيا متخصصا لرصد حركة وسلوك أسماك القرش، وأن هذه الأجهزة متصلة بالأقمار الصناعية، لتقديم معلومات دقيقة عن كل حركة وسلوكيات للأسماك المستهدفة ويتم تثبيت الأجهزة بها ثم إطلاقها في البحر مرة أخرى، وسيتم تدريب الباحثين المتخصثين من محميات البحر الاحمر الذين سينفذون البرنامج.

وأكد الدكتور اشرف صديق المتخصصفي المصايد البحرية بمعهد علوم أن هذه الخطوة بتركيب أجهزة تتبع لأسماك القرش سيحعل الغوص أكثر أمنًا مع أسماك القرش وتجنب ظهور القروش بالقرب من شواطئ القري السياحية، بجانب استمرار التوعية بتجنب أية ممارسات من شأنها اجتذاب أسماك القرش أو أية أسماك أخرى قد تؤدي لتعريض حياة ممارسي الغوص و«السنوركلينج» للخطر، وأهمها الابتعاد عن المسارات المتعارف عليها، ومطالبة المدربين والمرشدين مراعاة متابعة وتوجيه الممارسين للحد من الممارسات المخالفة والخاطئة وقلة الوعي البيئي والوعي بطبيعة المنطقة وبضرورة الإفادة الفورية والمباشرة عن مشاهدات أسماك القرش بشكل عام بطول الشواطئ والتي تتم أثناء تنفيذ الرحلات والأنشطة اليومية بمختلف المواقع وذلك لدعم قواعد البيانات وبرامج الرصد الجاري العمل عليها، مع دعم المشاهدات بالصور كلما أمكن ذلك.