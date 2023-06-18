هل تطرح شيري السيارة أريزو 8 الجديدة بمصر بعد ظهورها بالأسواق العالمية؟

أعلنت عملاق صناعة السيارات الصينية شيري سيارتها السيدان الجديدة شيري أريزو 8، في السوق الروسية وعدد من الأسواق العالمية.

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وفقاً الخبراء فإن السيارة شيري أريزو 8 الجديدة سوف تكون منافساً شرساً لبعض سيارات تويوتا وكيا السيدان كبيرة الحجم.

مواصفات شيري أريزو 8

وبحسب المعلن فإن السيارة السيدان شيري أريزو 8 تعتمد على محركات TGDI بسعة 1.6 لتر وعزم 186 حصانا، تمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 8.9 ثانية، والوصول إلى سرعة 205 كلم/ساعة.

أريزو 8

وتتميز السيارة السيدان شيري أريزو 8 بأناقتها الخارجية إذ اعتنى المصممون بكل تفصيل من تفاصيل الهيكل، وجعلوه انسيابيا وأنيقا ومنحوه مظهرا يوحي بالقوة والحداثة بنفس الوقت.

وحصلت السيارة السيدان شيري أريزو 8 على مصابيح تعمل بأحدث تقنيات LED، وجهّزت بعجلات أنيقة بمقاس 18 بوصة.

أبعاد شيري أريزو 8

أما من حيث الأبعاد فتأتي السيارة السيدان شيري أريزو 8 بهيكل طوله 4 أمتار و75 سنتيمترا، وعرضه 184 سم، وارتفاعه 146 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 279 سم.

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وزودت السيارة السيدان شيري أريزو 8 بباقة متميزة من معايير الرفاهية للركاب إذ جهّزت بمقاعد جلدية مريحة تتسع لـ 5 ركاب، وزودت المقاعد والمقود بأنظمة تدفئة وأنظمة تحكم كربائية، أما واجهة القيادة فيها فزودت بشاشة لمسية تمتد من قبالة السائق حتى منتصفها، كما دعمت الشاشة وأنظمة المولتيميديا بميزات ت التحكم عبر الأوامر الصوتية.

وجهّزت السيارة بنظام الدخول الذكي إلى القمرة بدون مفتاح، ونظام تشغيل المحرك والمصابيح عن بعد، ونظام لمنع الانزلاق على المنعطفات، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

أريزو 5

شيري أريزو 5

جدير بالذكر أن شيري حتى الآن لم تعلن حتى الآن عن إمكانية طرح أريزو 8 في مصر، حيث تتواجد في السوق المحلية حالياً شقيقتها الصغرى السيدان أريزو 5 فقط.

ينتمي طراز شيري أريزو 5 لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 114 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «شيري»، فإن السيارة السيدان أريزو 5 تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى مدة تستغرق 11.5 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك أريزو 5 من الوقود نحو 7 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.