دور الأزهر الشريف فى نشر تعاليم الدين الإسلامي

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أهمية دور ومكانة الأزهر الشريف في ترسيخ ونشر تعاليم الدين الإسلامي السمحة وتقوية أواصر الوحدة الوطنية، مشيرًا إلى أن هذا الدور غير قاصر على الداخل المصري وإنما يمتد عالميا على مستوى الدول العربية والشعوب الإسلامية باعتباره منارة علمية ودعوية وصرح ورمز للأمة العربية والإسلامية مؤكدا على اهتمام ودعم القيادة السياسية لدور الأزهر الشريف في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بمكتبه اليوم بوفد من منطقة وعظ بني سويف ضم فضيلة الشيخ رضا محمد عبد الحليم مدير عام الوعظ ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، الدكتور عبد اللطيف سيد حسانين مدير الدعوة والإعلام الديني بمنطقة الوعظ عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشيخ محمد سعيد يوسف المنسق الإعلامي والواعظ العام بالمنطقة.

وثمن محافظ بني سويف الجهود التي تقوم بها هيئات وأجهزة وروافد الأزهر ،بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في دعم وتعزيز خطط المحافظة في كافة المجالات التوعوية والمجتمعية والصحية والاجتماعية مثل مجمع البحوث الإسلامية وجامعة الأزهر الشريف والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر وغيرها من المؤسسات والكيانات التابعة للأزهر والتي أثمرت عن تنفيذ عدة مبادرات وأنشطة في جوانب الرعاية الصحية والتكافل والتوعية ودعم وترسيخ مفاهيم وقيم الولاء والانتماء الوطني ونشر المفاهيم الصحيحة للدين الإسلامي الحنيف.

ناقش المحافظ مجمل الجهود والأنشطة التي نفذتها وتنفذها منطقة الوعظ وتشمل بعض المبادرات المجتمعية التوعوية ،التي تستهدف تنمية الوعي لدى المواطنين وروح الولاء والانتماء الوطني والمساهمة في التوعية ببعض القضايا والملفات الهامة مثل ترشيد استهلاك المياه والاهتمام بقضية المتغيرات المناخية والتوعية الأسرية والزيادة السكانية وترسيخ مفاهيم وقيم الأخلاق بين الشباب وغيرها من المبادرات والحملات التي تستهدف معالجة واقع المجتمع مع التركيز بصفة كبيرة على الشباب.

كما أطلع وفد المنطقة المحافظ،على خطة عمل المنطقة في الفترة المقبلة،والتي تتضمن استكمال تلك الجهود من خلال تنفيذ حزمة من الحملات والمبادرات وفق برنامج زمنى يغطى كافة ربوع وأماكن المحافظة يشمل إقامة ندوات ولقاءات توعوية وتثقيفية متنوعة في عدد من المواقع والأماكن مثل: المساجد و المدارس وكليات الجامعة والوحدات المحلية والقروية ومراكز الشباب وقصور بيوت الثقافة ومؤسسات ودور الرعاية الأيتام والمستشفيات والوحدات الصحية.

وجه المحافظ بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة لإقامة تلك الفعاليات وذلك بالتنسيق مع أجهزة المحافظة التنفيذية من الوحدات المحلية والمديريات الخدمية ذات الصلة لتسهيل تنفيذ تلك الخطة والتي تكتسب أهمية خاصة في الفترة الحالية مع تزامن وبدء الاجازة الصيفية لطلاب المدارس والجامعات.