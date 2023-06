طريقة عمل سموثي المانجو بالفراولة المنعشة لحر الصيف

يعد سموثي المانجو بالفراولة من ألذ المشروبات، ومن أشهي العصائر الطبيعية المفيدة لأطفالك، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها.

سموثي المانجو بالفراولة

مقادير سموثي المانجو بالفراولة

- مانغو : كوب (مجمد)

- الفراولة : كوب (مجمدة)

- حليب : نصف كوب

- سكر : حسب الرغبة

طريقة التحضير

في وعاء الخلاط الكهربائي ضعي الفراولة ونصف كمية الحليب والسكر.

اخلطي المكونات حتى تتجانس مع بعضها على سرعة متوسطة، ثم ضعي الخليط جانباً.

ضعي المانجو ونصف كمية الحليب والسكر المتبقية في وعاء الخلاط الكهربائي، واخلطي المكونات جيداً، ثم وزعي المزيج في أكواب التقديم واسكبي فوقها مزيج الفراولة وقدمي السموثي بارداً.

فوائد المانجو

محتواها من العناصر الغذائية مضادات الأكسدة تحتوي ثمرة المانجو على العديد من مركبات متعدد الفينول (Polyphenols) التي تُعدُّ من مضادات الأكسدة، مثل: المنجيفيرين (Mangiferin)، والكاتيشين (Catechins)، والأنثوسيانين (Anthocyanins)، وحمض البنزويك (Benzoic acid)، والكيريستين (Quercetin)، وغيرها، والتي تحمي الخلايا من خطر الضرر الناجم عن الجذور الحرة. وبالإضافة إلى ذلك فإنَّ ثمرة المانجو تحتوي على بعض أنواع مضادات الأكسدة المهمة لصحة العينين، وأهمّها: اللوتين (Lutein)، والزيازانثين (Zeaxanthin)، والتي تتراكم في شبكية العين، وتقي العين من أشعة الشمس، كما تمتص الضوء الزائد، بالإضافة إلى تقليل خطر التعرُّض للأشعة الزرقاء الضارة.

فيتامين ج يُغطي كوب واحد من المانجو الاحتياجات اليومية من فيتامين ج، الضروري لصحة الجهاز المناعي، وصحة جدران الأوعية الدموية، بالإضافة إلى المحافظة على قوّة النسيج الضامّ، وقد أظهرت دراسةٌ مخبريّةٌ نُشرت في مجلة Journal of Leukocyte Biology عام 2014، أنَّ فيتامين ج يساعد على إنتاج وتطوير الخلايا التائية، التي ترفع مناعة الجسم، فيتامين أ يُعد فيتامين أ من الفيتامينات المُهمّة لصحّة النظر، والجلد، والجهاز التناسلي، ونمو الخلايا، وتُعدُّ فاكهة المانجو مصدراً جيداً لهذا الفيتامين، الذي يعزز نمو الشعر، وإفراز الدُهن الذي يُرطب فروة الرأس، ويحافظ على صحّة الشعر، وأشارت مراجعةٌ نُشرت في مجلة BBA Molecular and Cell Biology of Lipids عام 2012 إلى أهميّة فيتامين أ في نموّ وحماية الأنسجة الظاهريّة مثل الجلد، والشعر، والغدد الدهنية.

ومن الجدير بالذكر أنّ حبة واحدة من المانجو تغطي 10% من احتياجات الجسم من فيتامين أ، الضروريّ لجهاز المناعة، والمساعدة على التقليل من العدوى، وبيّنت دراسةٌ مخبريّةٌ نُشرت في مجلة Nutrition، أنَّ نقص فيتامين أ يُقلل من الاستجابة المناعيّة لكلٍّ من المناعة الخلوية، والمناعة الخلطية (Humoral immunity) في الأغشية المُخاطية، تجاه العدوى.