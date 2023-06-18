الرئيس السيسي ينصف سيدات وأمهات مصر بإستجابة عاجلة لتعديل قانون الوصاية (تفاصيل)

نجح مسلسل "تحت الوصاية" بطولة الفنانة منى زكي، في تعديل قانون الوصاية الخاص بالأم، بعدما أُثار موجة جدل واسعة بمناقشة قضية حياتية شغلت الرأي العام وحديث الجمهور طوال فترة عرضه في شهر رمضان الماضي 2023.

منى زكي والطفل عمر شريف من مسلسل تحت الوصاية

الرئيس السيسي ينتصر لسيدات مصر بعد مسلسل تحت الوصاية

وبدوره، استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعديل قانون الوصاية على أموال القاصر الخاص بالأم، بعد مطالبات مستمرة من المواطنين والبرلمانيين، حيث أعرب عن استجابته خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بمحافظة الإسكندرية، قائلاً: "كل اللي ممكن أعمله ثق إني هعمله، سواء كان داخل الدستور والقانون أو نحيل الموضوعات للبرلمان لتأخذ نقاشها ونطلع بيها، اطمئنوا وده مش توجيه، هنعمل ده دلوقتي".

الرئيس السيسي

وجاءت تصريحات الرئيس السيسي ردًا على كلمة المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، الذي أكد أن هناك توافقًا في الحوار الوطني على 3 قوانين أساسية، هي بمثابة تعديلات جوهرية في مسائل الوصاية على المال، مؤكدًا أن ذلك يأتي من أجل حل مشاكل عشرات الأسر المصرية، ومجلس الأمناء يرفع هذا الأمر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف فوزي: "لدينا التزام دستوري بوجود مشروع قانون يتيح تداول المعلومات، وهو ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو محل توافق لذلك يجب أن يكون متوازنًا"، مختتمًا كلمته: "هناك أيضًا توافق على إنشاء مفوضية عدم التمييز، فهذه الموضوعات سترفع إلى الرئيس السيسي".

مسلسل تحت الوصاية

القومي للمرأة برئاسة د. مايا مرسي يشكر الرئيس السيسي باسم نساء مصر بعد استجابته لتعديل قانون الوصاية

وتوجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي بإسم نساء مصر، بجزيل الشكر والتقدير إلى السيد الرئيس السيسي، لاستجابته لمطالب تعديل قانون الوصاية وذلك في تعقيبه خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بمدينة الإسكندرية.

مايا مرسي

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن عميق امتنانها وتقديرها للرئيس قائلة: "لقد أنصفت من لم ينصف لسنوات كثيرة أن تفتح الباب للموافقة على مقترحات تعديلات الوصايا على المال أنصفت الأرامل وأنصفت اليتامى وأنصفت الضعيف"، مُضيفة: "اليوم أشكر السيد رئيس الجمهورية باسم كل أم تنام اليوم وهي آمنة مطمئنة إن هناك من يسهل لها خطواتها في رعاية أطفالها بعد وفاة الأب جبرت الخاطر المكسور ورفعت الظلم والاذى عن المحتاج".

القومي للمرأة عن مسلسل تحت الوصاية

وفي السياق ذاته، كشف الحساب الرسمى لشركة الإنتاج "سعدي جوهر"، المنتجة لمسلسل "تحت الوصاية"، على موقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيس بوك"، عن استجابة الرئيس السيسي لتعديل قانون الوصاية الخاص بالأم، حيث قاموا بنشر صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبجانبه بوستر المسلسل.

وعلقوا على الصورة: "مسلسل تحت الوصاية نجح يوصل صوت كل أم عندها مشكلة مع قانون الوصاية بشكله الحالي بعد استجابة الرئيس السيسي لمطالب تعديل قانون الوصاية على المال".

شركة سعدي جوهر عبر فيسبوك

صحيفة الجارديان البريطانية تُشيد بمسلسل "تحت الوصاية": أحدث تحركًا برلمانيًا دفاعًا عن حقوق المرأة المستهدفة

على صعيد آخر، أشادت صحيفة الجارديان البريطانية بمسلسل "تحت الوصاية" للفنانة منى زكي، الذي خاضت به موسم دراما رمضان 2023، وسلطت خلال أحداثه الضوء على قضية الوصاية على الأبناء بعد وفاة والدهم، وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من عرض الحلقة الأخيرة.

شهدت صحيفة "الجارديان" بنجاح "تحت الوصاية" بعد التحرك البرلماني الذي أحدثه المسلسل، وبناء عليه دفع النائبة أميرة العادلي والنائب محمد إسماعيل، لتقديم طلبات منفصلة إلى رئيس مجلس النواب ووزير العدل لفحص تأثير قانون الوصاية، الذي يستهدف الأمهات بشكل غير عادل، ويهدد أمان الأسرة والأبناء بعد وفاة الأب.

صحيفة الجارديان عن مسلسل تحت الوصاية

وبموجب هذا القانون، عند وفاة الأب، فإن الوصاية القانونية على أي من أبنائه دون سن 18 عامًا وورثهم تعود إلى جدهم من الأب أو إلى ولي أمر يرشحه الأب، دون تدخل الأم.

وطالب إسماعيل في كلمة أمام البرلمان بتشكيل لجنة "لبحث ومواجهة الأثر التشريعي" لقانون عمره 70 عاما، مما يخلق عقبات أمام المرأة ولا يعكس "التطورات الحديثة"، بينما طالبت أميرة العادلي وزير العدل إطلاع البرلمان على الموضوع مستشهدة بالعديد من الشكاوي التي تلقتها من ناخبين تأثروا بالقانون.

وقالت "العادلي": "لطالما فكرنا في اقتراح تعديلات على هذا القانون ولكن مع الزخم الذي أحدثه البرنامج التلفزيوني تحت الوصاية والتركيز الحالي على هذه القضية، قررنا العمل وتقديم تعديلات تشريعية".

تحت الوصاية يناقش ثغرات قانون الولاية على الأبناء بعد وفاة الأب

ناقش مسلسل "تحت الوصاية" ثغرات قانون الوصاية والولاية على الأبناء بعد وفاة الأب، من خلال شخصية الأم "حنان" والتي تجسدها النجمة منى زكي، بعدما توفي زوجها، وأصبحت تكافح من أجل طفليها وتكتشف أنها لم تعد تتحكم في مركب الصيد الخاص بزوجها مصدر دخلها الوحيد، مما جعلها تكافح لدفع الإيجار، كما اكتشفت أن القانون يمنح والد زوجها الحق في إخراج أطفالها من المدرسة دون إذنها.

مسلسل تحت الوصاية

قصة مسلسل تحت الوصاية

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول "حنان" ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته.

وتنقلب حياة "حنان" رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.

مسلسل تحت الوصاية

منى زكي تقتحم دراما رمضان 2023 بمسلسل "تحت الوصاية"

وخاضت الفنانة منى زكي موسم دراما رمضان 2023، بمسلسل "تحت الوصاية"، وشاركها بطولته: (دياب، وأحمد خالد صالح، ونهى عابدين، ورشدى الشامى، ومها نصار، وعلى الطيب، وأحمد عبدالحميد، ومحمد السويسري)، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى – جوهر.