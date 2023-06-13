الحكم بإعدام حارس عقار بالفردقة بعد ورود قرار المفتي

قررت محكمة جنايات البحر الاحمر الدائرة الثانية، إعدام حارس عقار المتهم بقتل سيدة أجنبية رفضت معاشرته وذلك بعد ورود قرار مفتي الجمهورية في إعدامه.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات البحر الأحمر برئاسة المستشار عصام عيسى أحالت أوراق المتهم لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقا لاتهامه بقتل سيدة أجنبية الجنسية تقيم بالغردقة بعد رفضها معاشرته ومحاولة التعدي عليها داخل مسكنها.

وتعود تفاصيل الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية الغردقة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، تضمن العثور على جثة سيدة داخل شقتها بمدينة الغردقة، وعلى الفور وجه مدير أمن البحر الأحمر بسرعة الإنتقال والفحص، وكشف ملابسات الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف الأجهزة المختصة.

بالإنتقال والفحص، تبين من معاينة أجهزة أمن البحر الأحمر أن الجثة لسيدة تدعى "ن ل" 27 عاما، وبها آثار سحجات بمنطقة الرقبة، وتوفيت نتيجة إسفكسيا الخنق، وشكلت أجهزة أمن البحر الأحمر فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

أسفرت جهود فريق بحث أمن البحر الأحمر، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، إلى أن وراء إرتكاب الواقعة حارس عقار بمنطقة الشيراتون، وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية في البحر الأحمر القبض على حارس العقار وبمواجهته إعترف بارتكابه الجريمة تفصيليا.

وأعترف المتهم حارس العقار، بقيامه بالتخطيط لمواقعة المجني عليها جنسيا، فقامت هي بطلبه لمساعدتها لإصلاح باب الوحدة السكنية الخاصة بها، وما أن دلف إلى الشقة وأنفرد بالمجني عليها حتى حاول الإعتداء عليها ومعاشرتها جنسيا، إلا أنها قاومته فقام بخنقها حتى سقطت جثة هامدة، ونقل جثتها إلى أسفل سرير نومها لإخفاء جريمته وفر هاربا.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، أن المجني عليها سيدة أجنبية بالغة من العمر 27 عاما، تدعى "نتاليا" وتقيم بمفردها في الوحدة السكنية محل الحادث، وأن المتهم حارس للعقار المقيمة فيه المجني عليها، ويدعى "جرجس ج" بالغ من العمر 22 عاما من محافة الاقصر وأن المجني عليها طلبت منه مساعدتها في إصلاح بعض الأمور داخل شقتها إلا أنه انفرد بها وحاول الاعتداء عليها فقاومته، وقام المتهم بخنقها حتى الوفاة ثم نقل الجثمان إلى اسفل السرير.

وعقب الإنتهاء من التحقيقات أحالة النيابة العامة في البحر الأحمر، حارس العقار إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمته عما أسند إليه، من إتهامات القتل العمد لسيدة أجنبية الجنسية مقيمة بمفردها في شقة سكنية بداخل العقار الذي يعمل حارس به.