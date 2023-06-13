احالت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، 3 متهمين يمنيين الجنسية، إلى فضيلة المفتي، وذلك للبت في إعدامهم في جلب مواد مخدرة عن طريق التهريب لمطار القاهرة وتحديد جلسة 8 يوليو المقبل للحكم.

تفاصيل إحالة 3 متهمين يمنيين إلي المفتي بسبب جلب المخدرات إلي القاهرة

وقد عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالناصر أبوالوفا أبوسحلي، وعضوية المستشارين مختار محمد العشماوي، وسالم عبدالعزيز سيد، وأمانة سر محمد عوض محمد وأيمن خالد القاضي.

وجاء أمر الإحالة فى القضية رقم 23973 جنايات بولاق الدكرور عن أن المتهمين هم: «على. ع»، 28 سنة، عامل ، «وليد.ع»، 35 سنة ،عامل ، «خالد. ع»، 28 سنة، عامل.

وتبين أن المتهمين يمنيو الجنسية، وتم ضبطهم في مطار القاهرة وبحوزتهم حقائب بداخلها مادة الميثامڤيتامين المخدرة بكمية تقدر بحوالي 20 كيلو التي يصنع منها مخدر الآيس في غير الأحوال المصرح بها قانونيًا.

وقد ادلي شاهد بالقضية إنه تم ضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهمين، حيث شاهدوا المتهم الأول يغادر العقار سكنه مرتديا حقيبة سوداء فتم ضبطه.

وبفحص الحقيبة المستخلصة تبين أن بداخلها علبتين بلاستيكيتين بكل منهما كيس بلاستيكى شفاف يحتوى على جوهر "الميثامڤيتامين" المخدر.

وبالتفتيش عثر بحوزته على هاتفين نقالين ومبلغ مالى، وبتفتيش المتهمين عثروا على 198 علبة بلاستيكية بكل منهم كيس بلاستيكى شفاف يحوى ذات الجوهر المخدر، ومبالغ مالية وميزان حساس، وبمواجهتهم أقروا بتأليفهم تشكيلًا عصابيًا تخصص فى جلب المواد المخدرة من خارج للبلاد.

وقدثبت بتقرير المعمل الكيماوى أن المضبوطات عبارة عن 200 كيس بلاستيكى شفاف بداخل كل منهم كمية من مادة بيضاء اللون كريستالية الشكل.

وثبت أن العينات المرسلة من قبل النيابة العامة هى لجوهر "الميثامڤيتامين" المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

كما رصدت المتابعة الامنية ، و الجهود الأمنية، ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من مقطع فيديو يتضمن قيام قائد دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبرفقته آخر بأداء حركات استعراضية على طريق جمصة الدولي، معرضاً حياتهما والآخرين للخطر.

و أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة والدراجة، وتبين أنهما "مقيمان بمحافظتى القاهرة ودمياط".

وبمواجه المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد الاستعراض ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.