4 سيناريوهات مقبلة أمام هازارد والسعودية محطة اللاعب للتألق

تسيطر حالة من الغموض حول مستقبل اللاعب البلجيكي ايدين هازارد نجم فريق ريال مدريد الإسباني، بعدما رحل اللاعب عن صفوف الميرنجي، ولرغبته في تحديد الفريق الذي سينتقل له في الموسم المقبل 2023-2024.

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قررت إدارة فريق نادي ريال مدريد الإسباني رحيل هازارد عن صفوفه في الصيف الحالي، بعد فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي، بسبب قلة مشاركة اللاعب مع الميرنجي مؤخرًا وبسبب حصول اللاعب على راتب كبير مقارنة بما يقدمه للفريق.

يحصل هازارد على راتب سنوي قدره 14 مليون يورو مع ريال مدريد في الموسم الواحد، وينتهي عقد البلجيكي مع الميرنجي في يونيو من عام 2024.

4 سيناريوهات تحسم مستقبل هازارد

ويدرس النجم البلجيكي ايدين هازارد 4 سيناريوهات ستحسم مقبله بشكل رسمي بعد الرحيل عن ريال مدريد في الصيف الحالي.

أو خيار هو عودة هازارد إلى الدوري البلجيكي عبر بوابة فريق مولينبيك، والذي صعد حديثًا إلى دوري الدرجة الأولى، والذي يهتم باللاعب ليتواجد بجوار شقيقه كيليان في فريق واحد.

ثاني الخيارات أمام اللاعب البلجيكي هو الانتقال للدوري السعودي في الموسم المقبل، حيث يوجد أكثر من مهتم بالحصول على خدمات اللاعب في يونيو الجاري وبعقد لموسمين، يصعب على اللاعب الحصول على عقد مثله في أي نادي أوروبي بالفترة الحالية، وبنفس الراتب السنوي أو أكثر.

ايدين هازارد

أما عن الخيار الثالث أمام اللاعب هو الانتقال للعب في الدوري الأمريكي والابتعاد عن ضغوطات الأندية والاعلام كما فعل واين روني وديفيد بيكهام وكاكا، وكما فعل ميسي مؤخرًا.

أخر خيار لصاحب الـ 32 عام هو اعتزال لعب كرة القدم بشكل نهائي، لكنه لم يتخذ قرارًا رسميًا بشأن ذلك مؤخرًا ولم يلمح لذلك.

وكان ايدين هازارد قد قرر الاعتزال الدولي لصالح المنتخب البلجيكي في نهاية شهر ديسمبر الماضي، وكان اللاعب في بداية الـ 32 من عمره، وذلك بعد مسيرة بدأت من عام 2008 واستمرت حتى عام 2022.

لعب هازارد خلال تلك الفترة 126 مباراة وتمكن من تسجيل 33 هدفًا، وتعرض اللاعب لإصابات كثيرة في مسيرته الكروية وكانت سببًا في رحيله عن تشيلسي، والتي ستكون السبب في الرحيل عن ريال مدريد أيضًا.

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