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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

عدد أكواب الشاي المسموح بشربها يوميًا تجنبًا لأمراض خطيرة.. أطباء يكشفون مفاجأة

عدد أكواب الشاي المسموح
عدد أكواب الشاي المسموح بشربها يوميًا

أكد مجموعة علماء أن شرب كوبين من الشاي يوميًا يحمي الصحة من الأمراض وأعضاء الجسم خاصًة الذاكرة، مع التقدم في العمر، نظرًا لأن المواد الكيميائية الموجودة بشكل طبيعي في الشاي، والتي تسمى الفلافانول، تعزز قوة الدماغ.

 

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عدد أكواب الشاي المسموح بشربها يوميًا

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ذا ميرور" البريطانية، توصل الخبراء إلى هذا الاستنتاج بعد دراسة كيف أثرت مركبات الفلافانول، ومضادات الأكسدة الموجودة في العديد من الخضروات والفواكه، مثل التفاح والتوت، وكذلك في الشاي، على ذاكرة أكثر من 3500 من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

عدد أكواب الشاي المسموح بشربها يوميًا

وخلال الدراسة التي استمرت ثلاث سنوات، تم تكليف المشاركين بمهام استدعاء الكلمات لاختبار ذاكرتهم، وفي نهاية الدراسة، وجدت أن أولئك الذين هضموا الفلافانول كانوا أفضل بنسبة 10.5٪ في المتوسط، وارتفع إلى 16٪ لأولئك الذين بدأوا بأقل كمية في نظامهم الغذائي العام.

وبحسب نصائح العلماء، فإن شرب الشاي هو أسهل طريقة لزيادة تناول الفلافانول، ويختلف فقدان الذاكرة المرتبط بالعمر بين الناس، فإذا كان هذا بسبب الاختلافات في استهلاك الفلافانول، فسنرى تحسنا كبيرا في الأشخاص الذين يجددون الفلافانول في الأربعينيات والخمسينيات من العمر.

وتحتوي النباتات على أكثر من 5000 مركب من مركبات الفلافونويد، والتي تلعب أدوارا في إنتاج نمو الخلايا ومكافحة الإجهاد البيئي وجذب الحشرات للتلقيح، وهناك أيضا فوائد صحية أخرى للشاي، حيث أن شرب الشاي الأخضر قد يساعد في الوقاية من التهاب المفاصل.

على صعيد آخر، وجد باحثون في جامعة شيفيلد في عام 2003 أن مركبين موجودين في الشاي الأخضر يمكن أن يساعدا في منع هشاشة العظام عن طريق منع الإنزيم الذي يدمر الغضروف، وخلافًا للاعتقاد السائد، فإن شرب الشاي الأخضر قد يساعد أيضا في منع تسوس الأسنان.

كما أظهرت دراسة أميركية أن البكتيريا الموجودة في الأسنان توقفت عن النمو عندما يغسل الناس أفواههم بالشاي الأسود خمس مرات لمدة 30 ثانية على مدى 15 دقيقة، حيث أن مكونات البوبليفينول الموجودة في الشاي تحارب ترسبات الأسنان.

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