طبيبة تحذر من مخاطر الشاي الأخضر

أشاد الناس بالفوائد الصحية للشاي الأخضر لعدة قرون تشير الدراسات إلى أن تناول الشاي الأخضر قد يؤثر إيجابًا على صحة الجلد ، ويساعد في إنقاص الوزن ، ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، من بين فوائد أخرى.

وفقًا لتقرير صادر عن المعهد الدولي للتنمية المستدامة ، يعتبر الشاي ثاني أكثر المشروبات استهلاكًا في العالم بعد الماء.

ويتم تحضير جميع أنواع الشاي ، باستثناء الأعشاب ، من الأوراق المجففة لشجيرة كاميليا سينينسيس ويحدد مستوى أكسدة الأوراق نوع الشاي.

الشاي الأخضر مصنوع من أوراق غير مؤكسدة وهو أحد أنواع الشاي الأقل معالجة ولهذا السبب ، يحتوي على أكثر مضادات الأكسدة والبوليفينول النافع.

ولكن حذرت آنا سفيريدوفا رئيسة قسم أمراض الباطنية في المستشفى المركزي لشركة السكك الحديدية الروسية من بعض المخاطر التي يمكن أن يسببها.

تقول الطبيبة : "لا تنصح النساء الحوامل بشرب الشاي الأخضر لأنه يحتوي على مادة التانين التي تمنع امتصاص حمض الفوليك الضروري لنمو طبيعي للجهاز العصبي للجنين. كما لا ينصح الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستوى ضغط الدم، ومن يعاني من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، وكذلك الذين يعانون من هشاشة العظام. لأن مادة التانين تمنع امتصاص الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم في الأمعاء الدقيقة".

ووفقا لها، يزيد الشاي الأخضر من حموضة عصارة المعدة. لذلك لا ينصح من يعاني من التهاب المعدة والقرحة ومرض الارتجاع المعدي المريئي بشربه.

وتقول: "ينصح بشرب الشاي الأخضر بعد مضي ساعة على تناول الطعام ولكن ليس قبل النوم، لتجنب الأرق".